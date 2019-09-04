Davut Güloğlu: Şehirde büyüyen çocuklara acıyorum

"BÜYÜK ŞEHİRDE BÜYÜYEN ÇOCUKLARA ACIYORUM"
Rize'de olduğu sürede dost arkadaşlarıyla da hasret giderdiğini belirten Güloğlu, şunları söyledi: Rize'yi anlatmakla bitiremem. Ben bu toprakları çok seviyorum. Ben köyümdeki çayırlarda, bayırlarda, ağaçlarda, derelerde büyüdüm. Ağaçların ne zaman meyve vereceğine kadar bilirdim. Ama şimdiki çocuklar maalesef bu şekilde yaşamıyor. Tarlalardan aldığımız mısırları tenekelerde pişirirdik. Bizim çocukluğumuz dolu dolu geçti. Şimdi büyük şehirlerde büyüyen çocuklara acıyorum. Hep bir ekrana bakarak büyüyorlar. İletişimin içinde ama çevreleri, anne, babalarıyla iletişimden uzak yaşıyorlar. Bizim nesil o zaman çok şanslıydı. Belki ülkemiz o zaman çok gelişmemişti ama bir doğallık vardı, samimiyet vardı, enerjimiz vardı. Her şey daha organikti insanlar bile. O yüzden o günleri yaşadığım için bugün tekrar köyümü burada olmadığım her dakika özlüyorum."