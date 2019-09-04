Davut Güloğlu: Şehirde büyüyen çocuklara acıyorum

"YENİ ÜÇ ESER GELİYOR"

'Hayat Devam Ediyor' albümü ile güzel bir çıkış yakaladığını ve 3 yeni eserinin bestelerini de köyünde yaptığını dile getiren Güloğlu, şöyle dedi: "6 yıl üzerine sevenlerimizin gönlünü mutlu ettik. Sağ olsun onlarda ilgi alakalarıyla bizi mutlu etti. 15 eserden oluşan albümde birbirinden değerli eserler var. Sevenlerimin gönlünü aldım ve yeni beklentiler başladı. Bizde boş durmuyoruz. Yeni 3 eser geliyor. Köyümde bestelerini yaptım. Harika eserler oldu. Bir tanesi duygulu. Hareketlisi ise çok hareketli bir eser. İki slov bir hareketli yen eser geliyor. İnanıyorum ki beni sevenler bu eserleri dinlemeye doyamayacak. Bir tanesinde ağlayacak, diğerinde yerlere serilecek birinde ise kalkıp oynayacaksınız. Duyguyu ve enerjiyi iç içe yaşatacak tek müzik Karadeniz müziğidir. Etnik pop yapıyorum. Tüm dünya bizi dinliyor. Her yerde tanınıyor konserler veriyorsak doğru bir iş yapıyoruz demektir. Müzik evrenseldir. Nasıl rap müzik sokaklarda bir yerlere gelmiştir, Karadeniz müziği de kemençede dünyaya sesini duyurmuştur. Bizde bunda pay sahibi oluyoruz. Biz dünyanın her yerinde müziğimizi tanıtmaya temsil etmeye çalışıyoruz. Yeni gelen Karadeniz müziği yapan arkadaşları da destekliyorum. Karadeniz müziği şu an ülkemde en çok merak edilen, en çok dinlenen, insanların ruhuna hitap eden müzikler arasındadır. Bunu internet müzik kanalında görebilirsiniz. Yeni albüm için hazırlıklarıma başlıyorum. Bitimi ardından klip çekeceğiz."