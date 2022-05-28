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Haberler Galeri Dedeman'ın 600 milyonluk mirası için kılıçlar çekildi! Rıfat Dedeman'ın üvey annesine teklifi ortalığı karıştırdı!
Giriş Tarihi: 28.05.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 08:02

Dedeman'ın 600 milyonluk mirası için kılıçlar çekildi! Rıfat Dedeman'ın üvey annesine teklifi ortalığı karıştırdı!

Turizm sektörünün önemli ismi Murat Dedeman, 2019 yılında geçirdiği kalp ameliyatının ardından vefat etmişti. Dedeman'dan geriye 600 milyon liralık serveti varisleri karşı karşıya getirdi. Dedeman Holding'in yeni patronu oğul Rıfat Dedeman ile üvey annesi Sevda Dedeman arasında kılıçlar çekildi. Rıfat Dedeman'ın üvey annesine bulunduğu teklifi ortalığı karıştırdı! İşte miras kavgasının ayrıntıları...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Dedeman’ın 600 milyonluk mirası için kılıçlar çekildi! Rıfat Dedeman’ın üvey annesine teklifi ortalığı karıştırdı!

2019 yılında geçirdiği kalp ameliyatının ardından vefat eden Murat Dedeman'ın mirası varislerini karşı karşıya getirdi.

Dedeman’ın 600 milyonluk mirası için kılıçlar çekildi! Rıfat Dedeman’ın üvey annesine teklifi ortalığı karıştırdı!

Turizm sektörünün önemli ismi Murat Dedeman, 2019 yılında geçirdiği kalp ameliyatının ardından kaptığı enfeksiyon nedeniyle hayata veda etmişti. Dedeman'dan geriye 600 milyon liralık servet kalmıştı.

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Dedeman’ın 600 milyonluk mirası için kılıçlar çekildi! Rıfat Dedeman’ın üvey annesine teklifi ortalığı karıştırdı!

Bu mirasın yüzde 51'lik kısmının ikinci eşi Sevda Dedeman ile ilk evliliğinden olan oğlu Rıfat ve kızı Banu ile sevgilisi Olga'dan olan kızı Sofia Satin arasında bölünmesi gerekiyordu.

Dedeman’ın 600 milyonluk mirası için kılıçlar çekildi! Rıfat Dedeman’ın üvey annesine teklifi ortalığı karıştırdı!

Ancak holdingin yeni patronu Rıfat Dedeman ile üvey annesi Sevda Dedeman arasında kılıçlar çekildi.

Dedeman’ın 600 milyonluk mirası için kılıçlar çekildi! Rıfat Dedeman’ın üvey annesine teklifi ortalığı karıştırdı!

Anne Sevda Dedeman, üvey oğlu Rıfat Dedeman'ın hisse devri için kendisine baskı yaptığını iddia ederek korunma talep etmişti.

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