Giriş Tarihi: 28.05.2022 07:51
Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
08:02
Dedeman'ın 600 milyonluk mirası için kılıçlar çekildi! Rıfat Dedeman'ın üvey annesine teklifi ortalığı karıştırdı!
Turizm sektörünün önemli ismi Murat Dedeman, 2019 yılında geçirdiği kalp ameliyatının ardından vefat etmişti. Dedeman'dan geriye 600 milyon liralık serveti varisleri karşı karşıya getirdi. Dedeman Holding'in yeni patronu oğul Rıfat Dedeman ile üvey annesi Sevda Dedeman arasında kılıçlar çekildi. Rıfat Dedeman'ın üvey annesine bulunduğu teklifi ortalığı karıştırdı! İşte miras kavgasının ayrıntıları...