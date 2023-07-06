Giriş Tarihi: 06.07.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 13:47

Dedesinin kopyası! Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 3 yaşında! Doğum gününde aile pozu!

Acun Ilıcalı'nın minik torunu Begüm 3 yaşına bastı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Acun Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı olan büyük kızı Banu Ilıcalı, 2020 yılında anne olmuştu. Banu Ilıcalı, kızı Begüm'ün doğum günü için özel konsept parti düzenledi. Annesi Banu Ilıcalı ve babası ile pasta üfleyen minik Begüm sevimliliğiyle hayran bıraktı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da doğum günü partisine katıldı ve minik Begüm ile eğlenceli anlar yaşadı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm'ü görenler "Tıpkı dedesi" yorumunu yapmadan edemedi. İşte dedesine benzerliğiyle dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ve kızları...