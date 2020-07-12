Defne Samyeli dekoltesiyle yürek hoplattı! Defne Samyeli'nin derin dekolteli siyah elbiseli pozuna beğeni yağdı...

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk sonrası gündemden düşmeyen Defne Samyeli, sonrasında şarkıcı Mustafa Sandal ile mahkemelik olmuştu. Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davası ile konuşulan Defne Samyeli sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Defne Samyeli son yaptığı derin dekolteli siyah elbisesi ile adeta düşman çatlattı.48 yaşındaki Defne Samyeli'nin fit haline övgüler yağdı. İşte Defne Samyeli'nin derin dekolteli siyah şıklığı...
Giriş Tarihi: 12.07.2020
16:47
Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
16:50
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