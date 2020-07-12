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Haberler Galeri Defne Samyeli dekoltesiyle yürek hoplattı! Defne Samyeli'nin derin dekolteli siyah elbiseli pozuna beğeni yağdı...

dekoltesiyle yürek hoplattı! Defne Samyeli'nin siyah elbiseli pozuna beğeni yağdı...

ile yaşadığı aşk sonrası gündemden düşmeyen , sonrasında şarkıcı ile mahkemelik olmuştu. Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davası ile konuşulan Defne Samyeli paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Defne Samyeli son yaptığı siyah elbisesi ile adeta düşman çatlattı.48 yaşındaki Defne Samyeli'nin fit haline övgüler yağdı. İşte Defne Samyeli'nin derin dekolteli ...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 16:50
Defne Samyeli dekoltesiyle yürek hoplattı! Defne Samyeli'nin derin dekolteli siyah elbiseli pozuna beğeni yağdı...

ile yaşadığı aşk sonrası gündemden düşmeyen , sonrasında şarkıcı ile mahkemelik olmuştu.

Defne Samyeli dekoltesiyle yürek hoplattı! Defne Samyeli'nin derin dekolteli siyah elbiseli pozuna beğeni yağdı...

'a açtığı 1 liralık tazminat davası ile konuşulan paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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Defne Samyeli dekoltesiyle yürek hoplattı! Defne Samyeli'nin derin dekolteli siyah elbiseli pozuna beğeni yağdı...

son yaptığı siyah elbisesi ile adeta düşman çatlattı.

Defne Samyeli dekoltesiyle yürek hoplattı! Defne Samyeli'nin derin dekolteli siyah elbiseli pozuna beğeni yağdı...

48 yaşındaki 'nin fit haline övgüler yağdı. İşte Defne Samyeli'nin ...

Defne Samyeli dekoltesiyle yürek hoplattı! Defne Samyeli'nin derin dekolteli siyah elbiseli pozuna beğeni yağdı...

Geçtiğimiz hafta 48 yaşına giren ünlü sunucu siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle çekildiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Defne Samyeli dekoltesiyle yürek hoplattı! Defne Samyeli'nin derin dekolteli siyah elbiseli pozuna beğeni yağdı...

Samyeli'nin pozuna kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Defne Samyeli dekoltesiyle yürek hoplattı! Defne Samyeli'nin derin dekolteli siyah elbiseli pozuna beğeni yağdı...
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