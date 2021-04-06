Defne Samyeli Leopar desenli mayosu ile alev aldı! Defne Samyeli'den detone sesini unutturacak cesur pozlar...

İbo Show'un ekrana gelen bölümüne damga vuran Defne Samyeli sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmuştu. Son dönemde sesi ile para kazanmaya başlayan Defne Samyeli detone olunca sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Şimdilerde Miami'de tatilde olan Defne Samyeli öyle pozlar verdi ki detone olayını unutturacak türden. Yakın zamanda 49 yaşına basacak olan Defne Samyeli leopar desenli mayosu ile paylaşım yaptı Instagram adeta alev aldı. İşte genç kızları kıskandıran Defne Samyeli'nin mayolu pozları...