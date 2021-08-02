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Haberler Galeri Değişimi ile dudak uçuklatan Survivor Aycan'ın yeni sevgilisi kim? Survivor Aycan Yanaç'tan merak uyandıran paylaşım!
Giriş Tarihi: 02.08.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 09:40

Değişimi ile dudak uçuklatan Survivor Aycan'ın yeni sevgilisi kim? Survivor Aycan Yanaç'tan merak uyandıran paylaşım!

Survivor 2020 yarışmasına damga vuran isimlerden biri olan Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde çene estetiği yaptırdığı yönündeki haberlerle konuşulmuş değişimiyle gündem olmuştu. Survivor Aycan Yanaç'ın son hali dudak uçuklatmıştı. Aycan Yanaç son olarak yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sevgilisinin omzunda pozunu paylaşan Aycan Yanaç sevgilisinin yüzünü ise paylaşmadı. Survivor Aycan'ın bu paylaşımı sonrası takipçileri 'Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? merak etti. İşte Survivor Aycan Yanaç'ın merak uyandıran paylaşımı ve kısa süre içinde uğradığı büyük değişim...

Değişimi ile dudak uçuklatan Survivor Aycan'ın yeni sevgilisi kim? Survivor Aycan Yanaç'tan merak uyandıran paylaşım!

Survivor 2020 yarışmasına damga vuran isimlerden biri olan Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde çene estetiği yaptırdığı yönündeki haberlerle konuşulmuş değişimiyle gündem olmuştu.

Değişimi ile dudak uçuklatan Survivor Aycan'ın yeni sevgilisi kim? Survivor Aycan Yanaç'tan merak uyandıran paylaşım!

Survivor Aycan Yanaç'ın son hali dudak uçuklatmıştı.

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Değişimi ile dudak uçuklatan Survivor Aycan'ın yeni sevgilisi kim? Survivor Aycan Yanaç'tan merak uyandıran paylaşım!

Aycan Yanaç son olarak yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sevgilisinin omzunda pozunu paylaşan Aycan Yanaç sevgilisinin yüzünü ise paylaşmadı.

Değişimi ile dudak uçuklatan Survivor Aycan'ın yeni sevgilisi kim? Survivor Aycan Yanaç'tan merak uyandıran paylaşım!

Survivor Aycan'ın bu paylaşımı sonrası takipçileri 'Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? merak etti.

Değişimi ile dudak uçuklatan Survivor Aycan'ın yeni sevgilisi kim? Survivor Aycan Yanaç'tan merak uyandıran paylaşım!

İşte Survivor Aycan Yanaç'ın merak uyandıran paylaşımı ve kısa süre içinde uğradığı büyük değişim...

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