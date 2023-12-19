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Giriş Tarihi: 19.12.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 07:02

Dekolte giymiyor diye eleştirilmişti... Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi adını değiştirdi! İşte Popstar Özlem'in son hali...

Popstar şarkı yarışmasına bir döneme damgasını vuran Özlem Güneş jüri tarafından sıklıkla dekolte giymediği için eleştirilmişti. Popstar Özlem tesettüre girdi. Özlem Güneş son olarak adını da değiştirdi. Popstar Özlem'in "Ben manken değilim dekolte giymem" demesi Armağan Çağlayan'ı çıldırtmıştı. Popstar Özlem, "Hak konusuna gelecek olursak ben de Armağan Çağlayan'a hakkımı helal etmiyorum. Hastaymış o ayrı Allah şifa versin ama kimse kimsenin üstüne haksız yere bu kadar gidemez" yorumuyla şoke etmişti. İşte merak edilen Popstar Özlem Güneş'in son hali...

Dekolte giymiyor diye eleştirilmişti... Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi adını değiştirdi! İşte Popstar Özlem’in son hali...

Bir dönemin popüler yarışmalarından olan jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla gündemden düşmeyen Popstar'dan çok sayıda yıldızı parlayan isim çıktı. Yarışmaya katılan isimlerden biri de Özlem Güneş'ti. Güneş, yarışmadan sonra kendine yeni bir hayat kurdu. Sesi ile herkesin dikkatini çeken Güneş, şarkı söylemeyi bırakarak tesettüre girdi.

Dekolte giymiyor diye eleştirilmişti... Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi adını değiştirdi! İşte Popstar Özlem’in son hali...

Türkiye'de bir döneme damga vuran Popstar, yarışmacılarının son halleri sosyal medyada oldukça merak konusu. Son olarak Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Özlem Güneş, katıldığı bir programda Popstar Alaturka macerasını ve tesettüre girme hikâyesini anlattı.

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Dekolte giymiyor diye eleştirilmişti... Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi adını değiştirdi! İşte Popstar Özlem’in son hali...

Popstar yarışmasıyla ünlenen Özlem Güneş'in yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Güneş, yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü.

Dekolte giymiyor diye eleştirilmişti... Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi adını değiştirdi! İşte Popstar Özlem’in son hali...

Sahneyi bırakan Güneş, radikal bir karar alarak tesettüre girdi.

Dekolte giymiyor diye eleştirilmişti... Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi adını değiştirdi! İşte Popstar Özlem’in son hali...

Güneş, yarışmadan sonra kendine bambaşka bir yol çizdi.

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