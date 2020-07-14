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Haberler Galeri Demet Akalın'ın derin dekolteli havuz başı paylaşımı olay oldu! İşte çok konuşulan Demet Akalın'ın mayolu pozları...

'ın derin dekolteli olay oldu! İşte çok konuşulan ...

Şu sıralar şarkıcı Alişan ile birlikte sunacağı programa hazırlanan sosyal medyada olay oldu. hesabından yaptığı son paylaşım ile ilgi odağı oldu. Yeni albümü için çektirdiği derin dekolteli mayolu pozlarını paylaşan Demet Akalın 'Eyvah geri döndü' dedi. Oldukça iddialı olan Demet Akalın'ın mayolu havuz başı pozlarına sanatçı dostlarından da beğeni yağdı. Demet Akalın'ın düzgün fiziğini sergilediği mayolu fotoğraflarını beğenenler bir hayli fazlayken, pek çok kişi de havuz başında çekilen fotoğraflara bol bol yapıldığını iddia etti. İşte ...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 09:50
Demet Akalın'ın derin dekolteli havuz başı paylaşımı olay oldu! İşte çok konuşulan Demet Akalın'ın mayolu pozları...

Şu sıralar şarkıcı Alişan ile birlikte sunacağı programa hazırlanan sosyal medyada olay oldu. hesabından yaptığı son paylaşım ile ilgi odağı oldu.

Demet Akalın'ın derin dekolteli havuz başı paylaşımı olay oldu! İşte çok konuşulan Demet Akalın'ın mayolu pozları...

Yeni albümü için çektirdiği derin dekolteli mayolu pozlarını paylaşan 'Eyvah geri döndü' dedi. Oldukça iddialı olan Demet Akalın'ın mayolu havuz başı pozlarına sanatçı dostlarından da beğeni yağdı.

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Demet Akalın'ın derin dekolteli havuz başı paylaşımı olay oldu! İşte çok konuşulan Demet Akalın'ın mayolu pozları...

'ın düzgün fiziğini sergilediği mayolu fotoğraflarını beğenenler bir hayli fazlayken, pek çok kişi de havuz başında çekilen fotoğraflara bol bol yapıldığını iddia etti.

Demet Akalın'ın derin dekolteli havuz başı paylaşımı olay oldu! İşte çok konuşulan Demet Akalın'ın mayolu pozları...

İşte 'ın mayolu pozları...

Demet Akalın'ın derin dekolteli havuz başı paylaşımı olay oldu! İşte çok konuşulan Demet Akalın'ın mayolu pozları...
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Demet Akalın'ın derin dekolteli havuz başı paylaşımı olay oldu! İşte çok konuşulan Demet Akalın'ın mayolu pozları...
Demet Akalın'ın derin dekolteli havuz başı paylaşımı olay oldu! İşte çok konuşulan Demet Akalın'ın mayolu pozları...
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