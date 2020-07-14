Demet Akalın'ın derin dekolteli havuz başı paylaşımı olay oldu! İşte çok konuşulan Demet Akalın'ın mayolu pozları...

Şu sıralar şarkıcı Alişan ile birlikte sunacağı programa hazırlanan Demet Akalın sosyal medyada olay oldu. Demet Akalın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile ilgi odağı oldu. Yeni albümü için çektirdiği derin dekolteli mayolu pozlarını paylaşan Demet Akalın 'Eyvah geri döndü' dedi. Oldukça iddialı olan Demet Akalın'ın mayolu havuz başı pozlarına sanatçı dostlarından da beğeni yağdı. Demet Akalın'ın düzgün fiziğini sergilediği mayolu fotoğraflarını beğenenler bir hayli fazlayken, pek çok kişi de havuz başında çekilen fotoğraflara bol bol photoshop yapıldığını iddia etti. İşte Demet Akalın'ın mayolu pozları...
Giriş Tarihi: 14.07.2020
09:43
Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
09:50
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