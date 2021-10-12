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Haberler Galeri Demet Özdemir derin yırtmaçlı turuncu elbisesi ile baş döndürdü! Adeta göz kamaştırdı
Giriş Tarihi: 12.10.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 15:32

Demet Özdemir derin yırtmaçlı turuncu elbisesi ile baş döndürdü! Adeta göz kamaştırdı

Son olarak "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla merak konusu olan Özdemir, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişki sürdürüyor. Dubai'de bir otelin açılışına katılan ünlü çiftten Demet Özdemir şıklığı ile göz kamaştırdı. Sosyal medya hesabından pozlarını paylaşan Demet Özdemir derin yırtmaçlı turuncu elbisesi ile baş döndürdü. İşte Demet Özdemir 'in derin bacak dekolteli turuncu elbisesi ile verdiği iddialı pozlar...

Demet Özdemir derin yırtmaçlı turuncu elbisesi ile baş döndürdü! Adeta göz kamaştırdı

Güzelliğiyle hayranlarını mest eden Demet Özdemir, sosyal medyayı yaktı geçti.

Demet Özdemir derin yırtmaçlı turuncu elbisesi ile baş döndürdü! Adeta göz kamaştırdı

Dubai'de bir otelin açılışına katılan ünlü çiftten Demet Özdemir şıklığı ile göz kamaştırdı.

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Demet Özdemir derin yırtmaçlı turuncu elbisesi ile baş döndürdü! Adeta göz kamaştırdı

Sosyal medya hesabından pozlarını paylaşan Demet Özdemir derin yırtmaçlı turuncu elbisesi ile baş döndürdü.

Demet Özdemir derin yırtmaçlı turuncu elbisesi ile baş döndürdü! Adeta göz kamaştırdı

Son olarak "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Demet Özdemir derin yırtmaçlı turuncu elbisesi ile baş döndürdü! Adeta göz kamaştırdı

Özel hayatıyla merak konusu olan Özdemir, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişki sürdürüyor.

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