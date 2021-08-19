Demet Özdemir stiliyle dikkat çekti! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen29 yaşındaki Demet Özdemir son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Özdemir, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. 29 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabından yeni karelerini yayınladı. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in son pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Güzel oyuncu stiliyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı…