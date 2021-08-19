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Haberler Galeri Demet Özdemir stiliyle dikkat çekti! Güzelliğiyle göz kamaştırdı
Giriş Tarihi: 19.08.2021 07:07 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 07:53

Demet Özdemir stiliyle dikkat çekti! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen29 yaşındaki Demet Özdemir son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Özdemir, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. 29 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabından yeni karelerini yayınladı. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in son pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Güzel oyuncu stiliyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı

Demet Özdemir stiliyle dikkat çekti! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.

Demet Özdemir stiliyle dikkat çekti! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Özdemir, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

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Demet Özdemir stiliyle dikkat çekti! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Demet Özdemir son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Demet Özdemir stiliyle dikkat çekti! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

29 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabından yeni karelerini yayınladı.

Demet Özdemir stiliyle dikkat çekti! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in son pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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