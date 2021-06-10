Demet Özdemir'den bikini şov! Demet Özdemir havuz başından paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Demet Özdemir yeniden tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Demet Özdemir havuz başında bikini şov yaptı... Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Ayvalık'ta tatillerine başlayan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, daha sonra soluğu Muğla Fethiye'de almıştı. Havuz başından pozlarını paylaşan Demet Özdemi mavi bikinisi ile adeta şov yaptı. Güzelliğiyle hayranlarını mest eden Demet Özdemir'e 'Aşk yaradı' yorumları yağdı. İşte Demet Özdemir'in tatil pozları... 29 yaşındaki güzel geçtiğimiz günlerde Koç ile ilşkisi hakkında 'Her şey çok güzel gidiyor. Çok eğleniyoruz, çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Birbirimize çok şey kattığımızı düşünüyorum. O yüzden çok çok mutluyum' demişti. Tatil pozları ile sosyal medyanın ilgi odağı olan Demet Özdemir fit hali ile beğeni topladı. Demet Özdemir, muhabirlerin çektiği tatil fotoğraflarının ardından mayolu pozunu paylaştı. Sosyal medyada iki kare arasındaki fark konuşuldu. Kimileri 'Demet ters ışık kurbanı' derken kimileri de 'Fotoşopu abartmış' yorumları yaptı. Öte yandan 'No filter' notunu düştüğü bu karesi ile Demet Özdemir doğal güzelliğini sergiledi...