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Haberler Galeri Demet Özdemir'den bikini şov! Demet Özdemir havuz başından paylaştı sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 10.06.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 09:05

'den şov! Demet Özdemir havuz başından paylaştı sosyal medya yıkıldı!

yeniden tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor. şov yaptı... Geçtiğimiz günlerde 'ta tatillerine başlayan Demet Özdemir- çifti, daha sonra soluğu 'de almıştı. Havuz başından pozlarını paylaşan ile adeta şov yaptı. Güzelliğiyle hayranlarını mest eden Demet Özdemir'e "Aşk yaradı' yorumları yağdı. İşte ...

Demet Özdemir'den bikini şov! Demet Özdemir havuz başından paylaştı sosyal medya yıkıldı!

yeniden tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor. şov yaptı...

Demet Özdemir'den bikini şov! Demet Özdemir havuz başından paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Geçtiğimiz günlerde 'ta tatillerine başlayan - çifti, daha sonra soluğu 'de almıştı.

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Demet Özdemir'den bikini şov! Demet Özdemir havuz başından paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Havuz başından pozlarını paylaşan ile adeta şov yaptı.

Demet Özdemir'den bikini şov! Demet Özdemir havuz başından paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Güzelliğiyle hayranlarını mest eden 'e "Aşk yaradı' yorumları yağdı.

Demet Özdemir'den bikini şov! Demet Özdemir havuz başından paylaştı sosyal medya yıkıldı!

İşte 'in tatil pozları...

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