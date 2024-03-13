Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
11:58
Demet Şener’in 19 yaşına giren kızı İrem Kutluay güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı! Demet Şener kızına övgüler yağdırdı “Sen benim hayallerimin ötesinde…”
Tescilli güzel Demet Şener, son olarak kızı İrem Kutluay'ı takipçileriyle paylaştı. Güzelliği annesinden miras olan İrem Kutluay ilgi odağı oldu. Deneyimli manken Demet Şener kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Çocuklarına oldukça düşkün olan anne Demet Şener, oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Demet Şener 19 yaşına girecek olan kızı İrem Kutluay'ın karesine "Zarif kızım benim" notunu düştü... İşte İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem Kutluay...