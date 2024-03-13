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Haberler Galeri Demet Şener’in 19 yaşına giren kızı İrem Kutluay güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı! Demet Şener kızına övgüler yağdırdı “Sen benim hayallerimin ötesinde…”
Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 11:58

Demet Şener’in 19 yaşına giren kızı İrem Kutluay güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı! Demet Şener kızına övgüler yağdırdı “Sen benim hayallerimin ötesinde…”

Tescilli güzel Demet Şener, son olarak kızı İrem Kutluay'ı takipçileriyle paylaştı. Güzelliği annesinden miras olan İrem Kutluay ilgi odağı oldu. Deneyimli manken Demet Şener kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Çocuklarına oldukça düşkün olan anne Demet Şener, oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Demet Şener 19 yaşına girecek olan kızı İrem Kutluay'ın karesine "Zarif kızım benim" notunu düştü... İşte İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem Kutluay...

Demet Şener’in 19 yaşına giren kızı İrem Kutluay güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı! Demet Şener kızına övgüler yağdırdı “Sen benim hayallerimin ötesinde…”

Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı dünyaya geldi.

Demet Şener’in 19 yaşına giren kızı İrem Kutluay güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı! Demet Şener kızına övgüler yağdırdı “Sen benim hayallerimin ötesinde…”

İki ünlü ismin 13 yıllık evliliği 2018 yılında bitti.

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Demet Şener’in 19 yaşına giren kızı İrem Kutluay güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı! Demet Şener kızına övgüler yağdırdı “Sen benim hayallerimin ötesinde…”

Demet Şener, 2019 yılında evlendiği iş insanı Cenk Küpeli'de de aradığı mutluluğu bulamadı. Çift 2021 yılında yollarını ayırdı.

Demet Şener’in 19 yaşına giren kızı İrem Kutluay güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı! Demet Şener kızına övgüler yağdırdı “Sen benim hayallerimin ötesinde…”

Ünlü manken, biten iki evliliğinin ardından aşkı Tolga Arman'da buldu.

Demet Şener’in 19 yaşına giren kızı İrem Kutluay güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı! Demet Şener kızına övgüler yağdırdı “Sen benim hayallerimin ötesinde…”

Arman ile mutlu ilişkisine hız kesmeden devam eden ünlü isim, sevgilisini çocuklarıyla da tanıştırmıştı.

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