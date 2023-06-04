Giriş Tarihi: 04.06.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 11:03

Demet Şener'in sevgilisi Tolga Arman ile deniz keyfi! Tatil pozlarını ardı ardına paylaşan Demet Şener düşman çatlattı!

46 yaşındaki deneyimli manken Demet Şener deniz sezonunu açtı. Sevgilisi Tolga Arman ile tatile çıkan Demet Şener aşk pozlarıyla adeta düşman çatlattı. Çift sık sık sosyal medyada birlikte boy gösteriyor. Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Demet Şener son olarak Van'da bir defile için gelinlik giymişti. Ufukta evlilik var mı? bilinmez ama Demet Şener'in aşktan ayakları yerden kesilmiş durumda. Tolga Arman'a olan aşkını her fırsatta haykıran Demet Şener'in keyfi yerinde. İşte fit haliyle genç kızlara taş çıkaran Demet Şener'in tatil pozları...