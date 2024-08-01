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Haberler Galeri Deniz kızı Demet! Siyah mayosu ile havuz pozları veren Demet Özdemir yaktı geçti! "Uzanmışım kendime"
Giriş Tarihi: 01.08.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:05

Deniz kızı Demet! Siyah mayosu ile havuz pozları veren Demet Özdemir yaktı geçti! "Uzanmışım kendime"

"Nereye vize çıkarsa oraya gideceğim. Belki Amerika ve İngiltere olabilir. Bali'yi de görmek istiyorum" diyen Demet Özdemir soluğu Amerika'da almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de hayran bırakan Demet Özdemir'in kovboy tarzına "Vahşi güzel Demet" yorumları yağmıştı... Demet Özdemir'den şimdi ise havuz pozları geldi. Demet Özdemir siyah mayosu ile paylaştığı havuz pozlarına "Uzanmışım kendime" notunu düştü... İşte Demet Özdemir'in mayolu pozları...

Deniz kızı Demet! Siyah mayosu ile havuz pozları veren Demet Özdemir yaktı geçti! Uzanmışım kendime

Demet Özdemir'in muhteşem tatili tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncu son olarak Las Vegas'ta bulunan 'Hayalet Kasaba Colico'dan paylaşım yapmıştı şimdi de havuz pozları ile mest etti...

Deniz kızı Demet! Siyah mayosu ile havuz pozları veren Demet Özdemir yaktı geçti! Uzanmışım kendime

Ablasının doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Demet Özdemir mayolu pozlarıyla kendine hayran bıraktı...

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Deniz kızı Demet! Siyah mayosu ile havuz pozları veren Demet Özdemir yaktı geçti! Uzanmışım kendime

Demet Özdemir siyah mayosu ile paylaştığı havuz pozlarına "Uzanmışım kendime" notunu düştü...

Deniz kızı Demet! Siyah mayosu ile havuz pozları veren Demet Özdemir yaktı geçti! Uzanmışım kendime

Güzel oyuncuya hayranları "Deniz kızı Demet" yorumlarında bulundu...

Deniz kızı Demet! Siyah mayosu ile havuz pozları veren Demet Özdemir yaktı geçti! Uzanmışım kendime

Yaz başında tatil planlarından bahseden oyuncu Demet Özdemir, "Nereye vize çıkarsa oraya gideceğim. Belki Amerika ve İngiltere olabilir. Bali'yi de görmek istiyorum" diye konuşmuştu.

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