Giriş Tarihi: 01.08.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
16:05
Deniz kızı Demet! Siyah mayosu ile havuz pozları veren Demet Özdemir yaktı geçti! "Uzanmışım kendime"
"Nereye vize çıkarsa oraya gideceğim. Belki Amerika ve İngiltere olabilir. Bali'yi de görmek istiyorum" diyen Demet Özdemir soluğu Amerika'da almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de hayran bırakan Demet Özdemir'in kovboy tarzına "Vahşi güzel Demet" yorumları yağmıştı... Demet Özdemir'den şimdi ise havuz pozları geldi. Demet Özdemir siyah mayosu ile paylaştığı havuz pozlarına "Uzanmışım kendime" notunu düştü... İşte Demet Özdemir'in mayolu pozları...