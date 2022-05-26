Giriş Tarihi: 26.05.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 15:21

Deniz Seki Bodrum'u süper minisi ile sallamıştı! Şarkıcı Deniz Seki derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Deniz Seki'nin Bodrum pozlarıyla magazin gündemine damga vurmuştu. Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara hız kesmeden yenilerini ekledi. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Deniz Seki yine dikkat çekmeyi başardı. Deniz Seki'nin cesur pozuna yorum yağarken sosyal medya Deniz Seki'nin her geçen gün gençleşmesi de konuşuldu. İşte Deniz Seki'nin çok konuşulan o paylaşımı…