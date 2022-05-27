Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Deniz Seki süper minisi ile şov yapmıştı! Şarkıcı Deniz Seki derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 06:01 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 06:03

Deniz Seki süper minisi ile şov yapmıştı! Şarkıcı Deniz Seki derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Deniz Seki'nin Bodrum pozlarıyla magazin gündemine damga vurmuştu. Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara hız kesmeden yenilerini ekledi. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Deniz Seki yine dikkat çekmeyi başardı. Deniz Seki'nin cesur pozuna yorum yağarken sosyal medya Deniz Seki'nin her geçen gün gençleşmesi de konuşuldu. İşte Deniz Seki'nin çok konuşulan o paylaşımı…

Deniz Seki süper minisi ile şov yapmıştı! Şarkıcı Deniz Seki derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor.

Deniz Seki süper minisi ile şov yapmıştı! Şarkıcı Deniz Seki derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Sık sık abartılı filtre ve photoshoplu paylaşımları olduğu yönünde eleştirilen Deniz Seki, geçtiğimiz pazar yine çok konuşulmuştu. 51 yaşındaki Deniz Seki'nin sere serpe uzandığı pozları sosyal medyayı sallamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deniz Seki süper minisi ile şov yapmıştı! Şarkıcı Deniz Seki derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı.

Deniz Seki süper minisi ile şov yapmıştı! Şarkıcı Deniz Seki derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

Deniz Seki süper minisi ile şov yapmıştı! Şarkıcı Deniz Seki derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara son olarak bir yenisini ekledi.

SON DAKİKA