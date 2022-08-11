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Haberler Galeri Deniz Seki kasığına kadar uzanan yırtmacı ile sosyal medyayı salladı! Beyaz şıklığı ile göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 11.08.2022 08:08 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 08:08

Deniz Seki kasığına kadar uzanan yırtmacı ile sosyal medyayı salladı! Beyaz şıklığı ile göz kamaştırdı!

İncecik kalan Deniz Seki'nin bacak dekoltesi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara yenilerini ekledi. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa kasığına kadar uzanan yırtmacı ile şov yaptı. Deniz Seki 'Aşktan Ölen Yok' şarkısı için verdiği pozlarla adından söz ettirdi. İşte derin bacak dekoltesi ile boy gösteren Deniz Seki'nin yeni kareleri...

Deniz Seki kasığına kadar uzanan yırtmacı ile sosyal medyayı salladı! Beyaz şıklığı ile göz kamaştırdı!

Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu.

Deniz Seki kasığına kadar uzanan yırtmacı ile sosyal medyayı salladı! Beyaz şıklığı ile göz kamaştırdı!

İncecik kalan Deniz Seki'nin bacak dekoltesi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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Deniz Seki kasığına kadar uzanan yırtmacı ile sosyal medyayı salladı! Beyaz şıklığı ile göz kamaştırdı!

Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor.

Deniz Seki kasığına kadar uzanan yırtmacı ile sosyal medyayı salladı! Beyaz şıklığı ile göz kamaştırdı!

36 bedene kadar düşen Deniz Seki'den yeni paylaşımlar geldi.

Deniz Seki kasığına kadar uzanan yırtmacı ile sosyal medyayı salladı! Beyaz şıklığı ile göz kamaştırdı!

Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa kasığına kadar uzanan yırtmacı ile şov yaptı.

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