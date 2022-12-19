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Haberler Galeri Deniz Seki süper minisi ile balkon pozu verdi sosyal medya coştu! "Açtıkça açıyorsunuz Deniz Hanım"
Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 11:24

Deniz Seki süper minisi ile balkon pozu verdi sosyal medya coştu! "Açtıkça açıyorsunuz Deniz Hanım"

İncecik kalan Deniz Seki'nin bacak dekoltesi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. 52 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara yenilerini ekledi. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa süper misiniyle şov yaptı. Deniz Seki balkon pozu yürek hoplattı. İşte süper minisi ile boy gösteren Deniz Seki'nin yeni kareleri...

Deniz Seki süper minisi ile balkon pozu verdi sosyal medya coştu! Açtıkça açıyorsunuz Deniz Hanım

Deniz Seki hafta sonu pozu ile mest etti. Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu.

Deniz Seki süper minisi ile balkon pozu verdi sosyal medya coştu! Açtıkça açıyorsunuz Deniz Hanım

Oldukça zayıflayan Deniz Seki iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Deniz Seki'den süper minili poz geldi.

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Deniz Seki süper minisi ile balkon pozu verdi sosyal medya coştu! Açtıkça açıyorsunuz Deniz Hanım

Deniz Seki'nin incecik kalan bacakları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Deniz Seki süper minisi ile balkon pozu verdi sosyal medya coştu! Açtıkça açıyorsunuz Deniz Hanım

Yaşadığı zor günleri geride bırakan 52 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor.

Deniz Seki süper minisi ile balkon pozu verdi sosyal medya coştu! Açtıkça açıyorsunuz Deniz Hanım

36 bedene kadar düşen Deniz Seki'den yeni paylaşımlar geldi.

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