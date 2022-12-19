Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 11:24

Deniz Seki süper minisi ile balkon pozu verdi sosyal medya coştu! "Açtıkça açıyorsunuz Deniz Hanım"

İncecik kalan Deniz Seki'nin bacak dekoltesi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. 52 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara yenilerini ekledi. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa süper misiniyle şov yaptı. Deniz Seki balkon pozu yürek hoplattı. İşte süper minisi ile boy gösteren Deniz Seki'nin yeni kareleri...