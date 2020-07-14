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Haberler Galeri Deniz Uğur'un bikinili fotoğrafını oğlu çekti! Deniz Uğur'dan "Fotoğrafçıma aşığım" paylaşımı...

'un bikinili fotoğrafını oğlu çekti! Deniz Uğur'dan "Fotoğrafçıma aşığım" paylaşımı...

olarak izlediğimiz dizisinin final yapmasıyla soluğu tatilde almıştı. Sosyal medyadan sık sık tatil paylaşımları yapan Deniz Uğur fotoğraflarına yenilerini ekledi. ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Deneyimli oyuncu Deniz Uğur bikinili pozuna "Fotoğrafçıma aşığım" notunu düşerek oğlu poyraz etiketledi. 2007 yılında ile evlenen Deniz Uğur, 2009 tarihinde ve adını verdikleri ikizlerini kucağına almıştı. Şimdilerde 10 yaşında olan anneleri ile yazın keyfini çıkarıyor. İşte ...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 15:06
Deniz Uğur'un bikinili fotoğrafını oğlu çekti! Deniz Uğur'dan Fotoğrafçıma aşığım paylaşımı...

olarak izlediğimiz dizisinin final yapmasıyla soluğu tatilde almıştı. Sosyal medyadan sık sık tatil paylaşımları yapan Deniz Uğur fotoğraflarına yenilerini ekledi.

Deniz Uğur'un bikinili fotoğrafını oğlu çekti! Deniz Uğur'dan Fotoğrafçıma aşığım paylaşımı...

siyah bikinili pozu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

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Deniz Uğur'un bikinili fotoğrafını oğlu çekti! Deniz Uğur'dan Fotoğrafçıma aşığım paylaşımı...

'dan dünyaya gelen ikizlerden Poyraz'ın çektiği kareyi 'Fotoğrafçıma aşığım' notuyla paylaşan 'a beğeni yağdı.

Deniz Uğur'un bikinili fotoğrafını oğlu çekti! Deniz Uğur'dan Fotoğrafçıma aşığım paylaşımı...

2007 yılında ile evlenen , 2009 tarihinde ve adını verdikleri ikizlerini kucağına almıştı.

Deniz Uğur'un bikinili fotoğrafını oğlu çekti! Deniz Uğur'dan Fotoğrafçıma aşığım paylaşımı...

Şimdilerde 10 yaşında olan 'un ikizleri anneleri ile yazın keyfini çıkarıyor.

Deniz Uğur'un bikinili fotoğrafını oğlu çekti! Deniz Uğur'dan Fotoğrafçıma aşığım paylaşımı...

İşte 'ın eski eşi 'un bikinili paylaşımı...

Deniz Uğur'un bikinili fotoğrafını oğlu çekti! Deniz Uğur'dan Fotoğrafçıma aşığım paylaşımı...
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