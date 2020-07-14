Deniz Uğur'un bikinili fotoğrafını oğlu çekti! Deniz Uğur'dan Fotoğrafçıma aşığım paylaşımı...

Zalim İstanbul'un Seher'i olarak izlediğimiz Deniz Uğur dizisinin final yapmasıyla soluğu tatilde almıştı. Sosyal medyadan sık sık tatil paylaşımları yapan Deniz Uğur fotoğraflarına yenilerini ekledi. Deniz Uğur siyah bikinili pozu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Deneyimli oyuncu Deniz Uğur bikinili pozuna "Fotoğrafçıma aşığım" notunu düşerek oğlu poyraz etiketledi. 2007 yılında Reha Muhtar ile evlenen Deniz Uğur, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizlerini kucağına almıştı. Şimdilerde 10 yaşında olan Deniz Uğur'un ikizleri anneleri ile yazın keyfini çıkarıyor. İşte Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un bikinili paylaşımı...