Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Deprem bölgesine giden Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan Hatay yolunda uyardı! "Lütfen bunu yayın bizzat canlı gördük"
Giriş Tarihi: 08.02.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 14:25

Deprem bölgesine giden Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan Hatay yolunda uyardı! "Lütfen bunu yayın bizzat canlı gördük"

Türkiye deprem yaralarını sarmak, depremzedelere yardım etmek için tek yürek oldu! Ülkenin dört yanından herkes deprem bölgesine koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için seferberlik başlattı. Deprem bölgesine giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan oldu. Oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları off road araçlarıyla depremden etkilenen Hatay'a yardım için yola çıktı. Yağmur Atacan AFAD izni alarak çıktıkları yoldan paylaşımlarda bulunarak uyardı. Pınar Altuğ'un da sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdiği eşi Yağmur Atacan özellikle izin almadan yollara düşen sivil araçları uyardı. Yağmur Atacan yolda karşılaştıkları zorlukları "Lütfen bunu yayalım çok önemli" diyerek açıkladı. İşte Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın dikkat çektiği, yardımların ulaşmasına önemli derecede etkili olan o husus...

Deprem bölgesine giden Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan Hatay yolunda uyardı! Lütfen bunu yayın bizzat canlı gördük

Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ederken tüm Türkiye ile birlikte ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da Hatay'a gitmek için yolda olduğunu duyurdu.

Deprem bölgesine giden Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan Hatay yolunda uyardı! Lütfen bunu yayın bizzat canlı gördük

Oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları off road araçlarıyla depremden etkilenen Hatay'a yardım için yola çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deprem bölgesine giden Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan Hatay yolunda uyardı! Lütfen bunu yayın bizzat canlı gördük

Atacan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Biz eşya götürmüyoruz. Afad'dan aldığımız izinle off-road araçlarla yardıma gidiyoruz.."

Deprem bölgesine giden Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan Hatay yolunda uyardı! Lütfen bunu yayın bizzat canlı gördük

"TIR'larla bölgeye giden yardımları, ulaşılamayan küçük köylere götürebilmeyi hedefliyoruz. Organize olmadan, izniniz olmadan lütfen yola çıkmayın" dedi.

Deprem bölgesine giden Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan Hatay yolunda uyardı! Lütfen bunu yayın bizzat canlı gördük

Yağmur Atacan AFAD izni alarak çıktıkları yoldan paylaşımlarda bulunarak uyardı. Pınar Altuğ'un da sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdiği eşi Yağmur Atacan özellikle izin almadan yollara düşen sivil araçları uyardı.

SON DAKİKA