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Haberler Galeri "Lütfen bunu yayın bizzat canlı gördük" Deprem bölgesine giden Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan Hatay yolunda uyardı!
Giriş Tarihi: 09.02.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 10:43

"Lütfen bunu yayın bizzat canlı gördük" Deprem bölgesine giden Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan Hatay yolunda uyardı!

Türkiye deprem yaralarını sarmak, depremzedelere yardım etmek için tek yürek oldu! Ülkenin dört yanından herkes deprem bölgesine koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için seferberlik başlattı. Deprem bölgesine giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan oldu. Oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları off road araçlarıyla depremden etkilenen Hatay'a yardım için yola çıktı. Yağmur Atacan AFAD izni alarak çıktıkları yoldan paylaşımlarda bulunarak uyardı. Pınar Altuğ'un da sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdiği eşi Yağmur Atacan özellikle izin almadan yollara düşen sivil araçları uyardı. Yağmur Atacan yolda karşılaştıkları zorlukları "Lütfen bunu yayalım çok önemli" diyerek açıkladı. İşte Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın dikkat çektiği, yardımların ulaşmasına önemli derecede etkili olan o husus...

Lütfen bunu yayın bizzat canlı gördük Deprem bölgesine giden Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan Hatay yolunda uyardı!

Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ederken tüm Türkiye ile birlikte ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da Hatay'a gitmek için yolda olduğunu duyurdu.

Lütfen bunu yayın bizzat canlı gördük Deprem bölgesine giden Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan Hatay yolunda uyardı!

Oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları off road araçlarıyla depremden etkilenen Hatay'a yardım için yola çıktı.

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Lütfen bunu yayın bizzat canlı gördük Deprem bölgesine giden Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan Hatay yolunda uyardı!

Atacan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Biz eşya götürmüyoruz. Afad'dan aldığımız izinle off-road araçlarla yardıma gidiyoruz.."

Lütfen bunu yayın bizzat canlı gördük Deprem bölgesine giden Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan Hatay yolunda uyardı!

"TIR'larla bölgeye giden yardımları, ulaşılamayan küçük köylere götürebilmeyi hedefliyoruz. Organize olmadan, izniniz olmadan lütfen yola çıkmayın" dedi.

Lütfen bunu yayın bizzat canlı gördük Deprem bölgesine giden Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan Hatay yolunda uyardı!

Yağmur Atacan AFAD izni alarak çıktıkları yoldan paylaşımlarda bulunarak uyardı. Pınar Altuğ'un da sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdiği eşi Yağmur Atacan özellikle izin almadan yollara düşen sivil araçları uyardı.

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