Giriş Tarihi: 09.02.2023 10:43
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
10:43
"Lütfen bunu yayın bizzat canlı gördük" Deprem bölgesine giden Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan Hatay yolunda uyardı!
Türkiye deprem yaralarını sarmak, depremzedelere yardım etmek için tek yürek oldu! Ülkenin dört yanından herkes deprem bölgesine koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için seferberlik başlattı. Deprem bölgesine giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan oldu. Oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları off road araçlarıyla depremden etkilenen Hatay'a yardım için yola çıktı. Yağmur Atacan AFAD izni alarak çıktıkları yoldan paylaşımlarda bulunarak uyardı. Pınar Altuğ'un da sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdiği eşi Yağmur Atacan özellikle izin almadan yollara düşen sivil araçları uyardı. Yağmur Atacan yolda karşılaştıkları zorlukları "Lütfen bunu yayalım çok önemli" diyerek açıkladı. İşte Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın dikkat çektiği, yardımların ulaşmasına önemli derecede etkili olan o husus...