"Lütfen bunu yayın bizzat canlı gördük" Deprem bölgesine giden Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan Hatay yolunda uyardı!

Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ederken tüm Türkiye ile birlikte ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da Hatay'a gitmek için yolda olduğunu duyurdu.