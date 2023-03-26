Giriş Tarihi: 26.03.2023 07:49
Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
07:53
Depremi İzmit'te yaşamıştı... Oyuncu Sevil Akı nefesi kesilerek anlattı yaşadığı derin acıyı: 45 saniyede hayatım değişti!
ahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 40 günü aşkın süre geçti ama hepimiz hala ilk günkü gibi büyük bir üzüntü içindeyiz. Bu yaşananlar bazılarımızı da eski anılarına götürdü. O isimlerden biri de Sevil Akı... Atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncusu Sevil Akı, 1999 depreminde yaşadığı acı olayı anlattı. Depremde 3 yaşındaki yeğenini ve abisini kaybeden Sevil Akı, "Bu tarifi mümkün olmayan derin bir acı. İçimde hiç sönmeyecek bir yangın vardı, sahne ve izleyici benim yaralarımı iyileştirdi" dedi. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın sevilen ismi Sevil Akı'nın 1999 Gölcük depreminden hayatını tamamen değiştiren acı olaylar, yaşadığı büyük yıkım...