Depremin hayattan kopardığı Taha Duymaz’ın abisinin paylaşımına Dilan Polat’tan sert yanıt: Allah ailenin de hayırlısını versin!

SON DAKİKA: Asrın felaketi ile sarsılan illerden olan Hatay'da enkaz altında kalarak hayata veda eden fenomen Taha Duymaz'ın ardından tartışmalar devam ediyor. Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı haberini ilk aldığı andan itibaren tüm imkanlarını seferber eden Dilan Polat, fenomenin ailesini ise umursamazlıkla suçlamıştı. Ablasının 5 gün sonra gittiği enkaz başından paylaşımlar yapması ve Taha Duymaz'ın sosyal medya hesaplarında düzenlemelerde bulunması tepkilerin odağı olmuştu. Fenomenler CZN Burak, Pau ve Dilan Polat'ın yakından takip ettiği olay sonrası dün Taha Duymaz'ın abisi Emre Duymaz ölen kardeşinin hesabından paylaşımda bulundu. "Herkes yaşattığını yaşayacak" diyen Emre Duymaz sonrasında CZN Burak'a teşekkür etti. Dilan Polat ise Emre Duymaz'a sert yorumda bulundu.İşte Dilan Polat'ın "Allah ailenin de hayırlısını versin!" sözleriyle sert çıkıştığı o yorumu...