Depremin hayattan kopardığı Taha Duymaz’ın abisinin paylaşımına Dilan Polat’tan sert yanıt: Allah ailenin de hayırlısını versin!

"KEŞKE BU PAYLAŞIMI YAPMASAYDIM"

Sosyal medyaya ilk tanıştığından bu duruma kadar yemediği hakaret küfür kalmadı, yokluktan gelme bir çocuktu, fenomen oldu olay oldu, vefat etti yine olay oldu. Sırf prim için enkaz altında kalan bu çocuktan prim kasanlar oldu. Bu kötü insanların bu kadar alçalacağını bilmiyorduk. Ateş düştüğü yeri yakar gerçekten çok doğru bir sözmüş. Çünkü insanlık dışı davranışlar. Bu çocuk bu durumda bile size hakkını helal eder biliyorum ama benim diyeceğim ben herkesi Allah'a havale ediyorum. Herkes yaşattığını yaşayacak bir gün keşke buradan bu paylaşımı yapmasaydım bu olanlar olmasaydı diyorum ama kaderde hayatta bunu da görecektik. Allah'ım hepimize sabır versin. Kaybettiklerimize rahmet eylesin. Rabb'im şehitlik makamına kabul etsin."