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Haberler Galeri 'Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile evlenecek olan Cedi Osman kesenin ağzını açtı! Milyonluk süper lüks spor otomobilini gelin arabası mı yapacak?
Giriş Tarihi: 04.06.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 06:42

'Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile evlenecek olan Cedi Osman kesenin ağzını açtı! Milyonluk süper lüks spor otomobilini gelin arabası mı yapacak?

Kariyerini Amerika'da sürdüren Cedi Osman, ünlü oyuncu Ebru Şahin ile 7 Temmuz'da Çeşme'de evleniyor. NBA'de lig biter bitmez düğün hazırlıkları için Türkiye'ye gelen Cedi Osman, Amerika'dan İtalyan markası olan süper lüks otomobilini getirtti. 18 milyonluk araç, kargo uçağıyla geldi. Eylül ayına kadar Türkiye'de kalacak olan basketbolcu, buradan araç kiralamak yerine kendi otomobilini kullanmayı uygun gördü. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Cedi Osman ile Ebru Şahin'i kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
’Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ile evlenecek olan Cedi Osman kesenin ağzını açtı! Milyonluk süper lüks spor otomobilini gelin arabası mı yapacak?

NBA'de oynayan milli basketbolcumuz Cedi Osman, lig bitince Türkiye'ye döndü. Yıldız basketbolcu, rahat edebilmek için Amerika'da kullandığı 18 milyonluk lüks aracını da kargo uçağıyla getirtti.

’Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ile evlenecek olan Cedi Osman kesenin ağzını açtı! Milyonluk süper lüks spor otomobilini gelin arabası mı yapacak?

NBA takımı Cleveland Cavaliers'ta oynayan milli basketbolcumuz Cedi Osman, lig bitince evlilik hazırlıkları için soluğu Türkiye'de almıştı.

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’Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ile evlenecek olan Cedi Osman kesenin ağzını açtı! Milyonluk süper lüks spor otomobilini gelin arabası mı yapacak?

7 Temmuz'da, Çeşme'de, ATV'nin sevilen dizisi 'Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile evlenecek olan Cedi Osman'ın, Amerika'dan gelirken İtalyan markası süper lüks spor otomobilini de getirdiğini öğrendim.

’Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ile evlenecek olan Cedi Osman kesenin ağzını açtı! Milyonluk süper lüks spor otomobilini gelin arabası mı yapacak?

Daha doğrusu kendisi gelmiş, arkasından da kargo uçağıyla otomobili gelmiş. NBA başlayana, yani eylül ayına kadar Türkiye'de kalacak olan Cedi Osman, burada bir otomobil kiralamak veya satın almak yerine kendi otomobilini getirmeyi uygun görmüş.

’Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ile evlenecek olan Cedi Osman kesenin ağzını açtı! Milyonluk süper lüks spor otomobilini gelin arabası mı yapacak?

Bu arada Hidayet Türkoğlu da NBA'de oynarken 2007 yazında eşiyle birlikte Türkiye'ye gelirken otomobilini getirmişti.

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