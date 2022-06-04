’Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ile evlenecek olan Cedi Osman kesenin ağzını açtı! Milyonluk süper lüks spor otomobilini gelin arabası mı yapacak?

Giriş Tarihi: 04.06.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 06:42

Kariyerini Amerika'da sürdüren Cedi Osman, ünlü oyuncu Ebru Şahin ile 7 Temmuz'da Çeşme'de evleniyor. NBA'de lig biter bitmez düğün hazırlıkları için Türkiye'ye gelen Cedi Osman, Amerika'dan İtalyan markası olan süper lüks otomobilini getirtti. 18 milyonluk araç, kargo uçağıyla geldi. Eylül ayına kadar Türkiye'de kalacak olan basketbolcu, buradan araç kiralamak yerine kendi otomobilini kullanmayı uygun gördü. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Cedi Osman ile Ebru Şahin'i kaleme aldı. İşte o yazı…