Dev isimlerin ailelerini karıştıran mirasları! Ferdi Tayfur’dan Adnan Şenses’e, Kayahan’dan Fatma Girik’e…

"SADECE KAYAHAN'A ZARAR VERİR"

O dönem açıklama yapan İpek Açar, "Bu tarz konuların konuşulması sadece Kayahan'a zarar verir. Mahkemede olan süreçte herkesin susup saygıyla buradan çıkacak kararı beklemesi gerekir. Ben öyle yapıyorum" demişti.