Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dev isimlerin ailelerini karıştıran mirasları! Ferdi Tayfur’dan Adnan Şenses’e, Kayahan’dan Fatma Girik’e…
Giriş Tarihi: 18.02.2025 19:44 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 02:39

Dev isimlerin ailelerini karıştıran mirasları! Ferdi Tayfur’dan Adnan Şenses’e, Kayahan’dan Fatma Girik’e…

2 Ocak'ta vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklamasının ardından yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Aileyi adeta ikiye bölen vasiyet sonrası gündeme diğer ünlü isimlerin yaşadıkları vasiyet davaları da ortaya çıktı. Ferdi Tayfur'dan Adnan Şenses'e, Kayahan'dan Fatma Girik'e hatta Yılmaz Güney'e kadar birçok ünlü isim de vasiyeti yüzünden aileleriyle problem yaşadı. İşte dev isimlerin ailelerini karıştıran mirasları ve kavgaları!

Dev isimlerin ailelerini karıştıran mirasları! Ferdi Tayfur’dan Adnan Şenses’e, Kayahan’dan Fatma Girik’e…

Ferdi Tayfur'un vasiyeti sonrasında ailesinin tutuştuğu miras kavgası, akıllara efsane sanatçıların aileleri arasında yaşanan miras kavgalarını da getirdi.

Dev isimlerin ailelerini karıştıran mirasları! Ferdi Tayfur’dan Adnan Şenses’e, Kayahan’dan Fatma Girik’e…

DEV İSİMLERİN AİLELERİNİ KARIŞTIRAN MİRASLARI!

Ferdi Tayfur'dan Adnan Şenses'e, Kayahan'dan Fatma Girik'e hatta Yılmaz Güney'e kadar birçok ünlü isim de vasiyeti yüzünden aileleriyle problem yaşadı ve konular mahkemeye taşındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dev isimlerin ailelerini karıştıran mirasları! Ferdi Tayfur’dan Adnan Şenses’e, Kayahan’dan Fatma Girik’e…

KAYAHAN'IN MİRASI DA AİLEYİ İKİYE BÖLMÜŞTÜ

İşte dev isimlerin ailelerini karıştıran mirasları ve kavgaları! Usta isim Kayahan'ın vefatı sonrası kızı Beste Açar ve eşi İpek Açar arasında miras kavgası çıkmış, aile ikiye bölünmüştü.

Dev isimlerin ailelerini karıştıran mirasları! Ferdi Tayfur’dan Adnan Şenses’e, Kayahan’dan Fatma Girik’e…

TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLAMIŞTI

Kayahan'ın şarkı telifini elinde bulunduran eşi İpek Açar'la kızı Beste Açar arasında mahkemeye taşınan gerilimde taraflar birbirini suçlamıştı.

Dev isimlerin ailelerini karıştıran mirasları! Ferdi Tayfur’dan Adnan Şenses’e, Kayahan’dan Fatma Girik’e…

"SADECE KAYAHAN'A ZARAR VERİR"

O dönem açıklama yapan İpek Açar, "Bu tarz konuların konuşulması sadece Kayahan'a zarar verir. Mahkemede olan süreçte herkesin susup saygıyla buradan çıkacak kararı beklemesi gerekir. Ben öyle yapıyorum" demişti.

SON DAKİKA