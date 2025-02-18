Dev isimlerin ailelerini karıştıran mirasları! Ferdi Tayfur’dan Adnan Şenses’e, Kayahan’dan Fatma Girik’e…

Giriş Tarihi: 18.02.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
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2 Ocak'ta vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklamasının ardından yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Aileyi adeta ikiye bölen vasiyet sonrası gündeme diğer ünlü isimlerin yaşadıkları vasiyet davaları da ortaya çıktı. Ferdi Tayfur'dan Adnan Şenses'e, Kayahan'dan Fatma Girik'e hatta Yılmaz Güney'e kadar birçok ünlü isim de vasiyeti yüzünden aileleriyle problem yaşadı. İşte dev isimlerin ailelerini karıştıran mirasları ve kavgaları!