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Haberler Galeri Didem Soydan gerçeği itiraf etti! Aşık olduğu evli kişi bakın kim çıktı! Herkes Can Bonomo sanmıştı...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:48

Didem Soydan gerçeği itiraf etti! Aşık olduğu evli kişi bakın kim çıktı! Herkes Can Bonomo sanmıştı...

Ünlü model Didem Soydan, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. 38 yaşındaki ünlü isim, katıldığı bir Youtube programında şaşırtan açıklamalarda bulundu. Soydan, "Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Soydan'ın bu itirafı akıllara bir dönem aşk yaşadığı Can Bonomo'yu gelmişti. Soydan'ın açıklamasının ardından Can Bonomo'da da imalı paylaşım gelmişti. Sosyal medya çalkalanırken Didem Soydan gerçeği itiraf etti. Soydsan'ın aşık olduğu evli kişi bakın kim çıktı!

Didem Soydan gerçeği itiraf etti! Aşık olduğu evli kişi bakın kim çıktı! Herkes Can Bonomo sanmıştı...

Ünlü manken Didem Soydan, Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk oldu. Son olarak Burak Deniz'le aşk yaşayan ve adından sık sık söz ettiren Soydan, şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Didem Soydan gerçeği itiraf etti! Aşık olduğu evli kişi bakın kim çıktı! Herkes Can Bonomo sanmıştı...

İşiten'in sorularına samimi yanıtlar veren Soydan'ın eski aşkı ile ilgili söyledikleri herkesi şoke etti.

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Didem Soydan gerçeği itiraf etti! Aşık olduğu evli kişi bakın kim çıktı! Herkes Can Bonomo sanmıştı...

Eski aşkından "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahsetti.

Didem Soydan gerçeği itiraf etti! Aşık olduğu evli kişi bakın kim çıktı! Herkes Can Bonomo sanmıştı...

Ünlü mankenin açıklamalarının ardından gözler Can Bonomo'ya çevrildi.

Didem Soydan gerçeği itiraf etti! Aşık olduğu evli kişi bakın kim çıktı! Herkes Can Bonomo sanmıştı...

"Ağla şimdi sonsuza kadar "

Bu itirafın ardından CanBonomo'dan manidar bir paylaşım geldi: Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından "Ağla şimdi sonsuza kadar " şarkısını paylaştı.

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