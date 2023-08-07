Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:48

Didem Soydan gerçeği itiraf etti! Aşık olduğu evli kişi bakın kim çıktı! Herkes Can Bonomo sanmıştı...

Ünlü model Didem Soydan, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. 38 yaşındaki ünlü isim, katıldığı bir Youtube programında şaşırtan açıklamalarda bulundu. Soydan, "Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Soydan'ın bu itirafı akıllara bir dönem aşk yaşadığı Can Bonomo'yu gelmişti. Soydan'ın açıklamasının ardından Can Bonomo'da da imalı paylaşım gelmişti. Sosyal medya çalkalanırken Didem Soydan gerçeği itiraf etti. Soydsan'ın aşık olduğu evli kişi bakın kim çıktı!