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Haberler Galeri Dilan Polat, Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlanması olayından tahliye aldı! Salona girerken yere yığıldı, Parlak destek verdi
Giriş Tarihi: 25.06.2024 14:54 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 14:56

Dilan Polat, Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlanması olayından tahliye aldı! Salona girerken yere yığıldı, Parlak destek verdi

Hakkında yürütülen kara para ve vergi kaçırma soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 şüpheli, Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik 1 Ekim 2023'te gerçekleşen silahlı saldırı suçundan Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden hâkim karşısına çıktı. Polat, duruşma salonuna girerken "Allah'ım hiçbir suçum yok" diyerek yere yığıldı. İnfaz koruma memurları tarafından sandalyeye oturtulan Polat için duruşma salonuna doktor çağırıldı. Mahkeme ara kararında Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat ile bir şüphelinin daha tahliyesine karar verdi. Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat, haklarında süren diğer soruşturmalar nedeniyle tutukluluk halleri devam edecek.

Oğuzhan UYSAL
Dilan Polat, Banu Parlak’ın iş yerini kurşunlanması olayından tahliye aldı! Salona girerken yere yığıldı, Parlak destek verdi

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu Dilan ve Engin Polat çiftinin yanı sıra bazı sanıklar da katıldı. Banu Parlak'ın celse arasında mahkemeye sunduğu dilekçede Dilan ve Engin Polat çiftinden şikayetini geri çektiğini diğer sanıklardan yönünden ise şikayetinin devam ettiğini belirtildi.

Dilan Polat, Banu Parlak’ın iş yerini kurşunlanması olayından tahliye aldı! Salona girerken yere yığıldı, Parlak destek verdi

BANU PARLAK'TAN DİLAN POLAT'A DESTEK

Duruşmanın başlangıcında ağlayan ve fenalaşan Dilan Polat 'Allah'ım ne zaman bitecek" dedi. Duruşma salonunda bulunan Banu Parlak ise Polat'a 'Buradayım Dilan, buradayım geçecek bunlar bitecek' diyerek seslendi. Daha sonra Dilan Polat salondan çıkarıldı.

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Dilan Polat, Banu Parlak’ın iş yerini kurşunlanması olayından tahliye aldı! Salona girerken yere yığıldı, Parlak destek verdi

DİLAN POLAT CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLDİ

Dilan Polat'ın salondan çıkarılmasının ardından, 'Gerekirse hastaneye götürülür' diyen hakim Dilan Polat'in cezaevine geri gönderilmesine karar verdi. Duruşma Dilan Polat'ın cezaevine geri gönderilmesinin ardından devam etti.

Dilan Polat, Banu Parlak’ın iş yerini kurşunlanması olayından tahliye aldı! Salona girerken yere yığıldı, Parlak destek verdi

"TALİMATI BEN VERDİM"

Gültekin Alan adlı şüpheli tutuklu bulunduğu cezaevinden mahkemeye dilekçe göndererek "Boyunu aşan işlere kalkıştığı için Parlak'ın işyerinin kurşunlatılması talimatını ben verdim" dediği belirtildi.

Dilan Polat, Banu Parlak’ın iş yerini kurşunlanması olayından tahliye aldı! Salona girerken yere yığıldı, Parlak destek verdi

Tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan, "Beni Polat çifti vurdurmuştu, benden sonra Banu Parlak'ın işletmesini kurşunlattılar. Ben bunları biliyorum diğer sanıkları tanımıyorum. Polat ailesi ile aramızda husumet vardır, geçmişten de Banu Parlak ile Polat ailesi arasında da husumet olduğunu biliyordum. Elimde maddi olarak bir delil yoktur. Daltonlar diye bana sorulan çeteyle ilgilide bilgim yoktur" dedi. Engin Polat ve babası tanık ifadesindeki iddiaları kabul etmediklerini ve yalan olduğunu söyledi.

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