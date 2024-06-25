Dilan Polat, Banu Parlak’ın iş yerini kurşunlanması olayından tahliye aldı! Salona girerken yere yığıldı, Parlak destek verdi

Tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan, "Beni Polat çifti vurdurmuştu, benden sonra Banu Parlak'ın işletmesini kurşunlattılar. Ben bunları biliyorum diğer sanıkları tanımıyorum. Polat ailesi ile aramızda husumet vardır, geçmişten de Banu Parlak ile Polat ailesi arasında da husumet olduğunu biliyordum. Elimde maddi olarak bir delil yoktur. Daltonlar diye bana sorulan çeteyle ilgilide bilgim yoktur" dedi. Engin Polat ve babası tanık ifadesindeki iddiaları kabul etmediklerini ve yalan olduğunu söyledi.