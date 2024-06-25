Giriş Tarihi: 25.06.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
14:56
Dilan Polat, Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlanması olayından tahliye aldı! Salona girerken yere yığıldı, Parlak destek verdi
Hakkında yürütülen kara para ve vergi kaçırma soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 şüpheli, Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik 1 Ekim 2023'te gerçekleşen silahlı saldırı suçundan Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden hâkim karşısına çıktı. Polat, duruşma salonuna girerken "Allah'ım hiçbir suçum yok" diyerek yere yığıldı. İnfaz koruma memurları tarafından sandalyeye oturtulan Polat için duruşma salonuna doktor çağırıldı. Mahkeme ara kararında Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat ile bir şüphelinin daha tahliyesine karar verdi. Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat, haklarında süren diğer soruşturmalar nedeniyle tutukluluk halleri devam edecek.