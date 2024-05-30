Giriş Tarihi: 30.05.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
23:40
Dilan Polat ve Engin Polat’a bir şok daha! Engin Polat'a dava açıldı: Bana bunu yaptıranlar Dilan ve Engin Polat!
Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla geçtiğimiz kasım ayından beri tutuklu olan Polat çiftiyle alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat hakkında bir dava daha açıldı. Davanın nedeni ise bir telefon görüşmesini kayıt altına alıp, numarası görülecek şekilde paylaşmasıydı. İşte Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a açılan davanın detayları!