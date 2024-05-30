Dilan Polat ve Engin Polat’a bir şok daha! Engin Polat’a dava açıldı: Bana bunu yaptıranlar Dilan ve Engin Polat!

"BU SUİKASTİ ONLAR BANA DÜZENLEDİLER"

Alkan "Bu suikasti onlar bana düzenlediler" dedi. Alkan'ın şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede telefon görüşmesinin telefon numarası görünecek şekilde Polat'ın çalışanları tarafından kaydedildiği yer aldı.