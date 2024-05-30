Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dilan Polat ve Engin Polat’a bir şok daha! Engin Polat'a dava açıldı: Bana bunu yaptıranlar Dilan ve Engin Polat!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 23:40 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 23:40

Dilan Polat ve Engin Polat’a bir şok daha! Engin Polat'a dava açıldı: Bana bunu yaptıranlar Dilan ve Engin Polat!

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla geçtiğimiz kasım ayından beri tutuklu olan Polat çiftiyle alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat hakkında bir dava daha açıldı. Davanın nedeni ise bir telefon görüşmesini kayıt altına alıp, numarası görülecek şekilde paylaşmasıydı. İşte Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a açılan davanın detayları!

Dilan Polat ve Engin Polat’a bir şok daha! Engin Polat’a dava açıldı: Bana bunu yaptıranlar Dilan ve Engin Polat!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklandı.

Dilan Polat ve Engin Polat’a bir şok daha! Engin Polat’a dava açıldı: Bana bunu yaptıranlar Dilan ve Engin Polat!

YENİ GELİŞME!

Bugün Dilan Polat ve Engin Polat tarafında bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dilan Polat ve Engin Polat’a bir şok daha! Engin Polat’a dava açıldı: Bana bunu yaptıranlar Dilan ve Engin Polat!

ENGİN POLAT'A BİR DAVA DAHA AÇILDI!

Engin Polat hakkında bir dava açıldı. Şikayetçi olan ise Halil İbrahim Alkan.

Dilan Polat ve Engin Polat’a bir şok daha! Engin Polat’a dava açıldı: Bana bunu yaptıranlar Dilan ve Engin Polat!

9 AY ÖNCE SALDIRIYA UĞRADI

Yaklaşık 9 ay önce motosikletli saldırganlar tarafından saldırıya uğrayan Alkan kendisini tetikçilere vurdurtan kişilerin Dilan ve eşi Engin Polat olduğunu iddia etti.

Dilan Polat ve Engin Polat’a bir şok daha! Engin Polat’a dava açıldı: Bana bunu yaptıranlar Dilan ve Engin Polat!

"BU SUİKASTİ ONLAR BANA DÜZENLEDİLER"

Alkan "Bu suikasti onlar bana düzenlediler" dedi. Alkan'ın şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede telefon görüşmesinin telefon numarası görünecek şekilde Polat'ın çalışanları tarafından kaydedildiği yer aldı.

SON DAKİKA