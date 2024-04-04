Giriş Tarihi: 04.04.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
08:25
Dile kolay 50 yıl aynı yastığa baş koydular... Gülşen Bubikoğlu gözyaşlarını tutamadı! Eşi Türker İnanoğlu'na son bakış...
Türk sinema sektörünün 'Bay Sinema' lakaplı duayen isim Türker İnanoğlu için ilk tören TİM Show Center'da düzenlendi. Sanat dünyasının ünlü isimleri Türker İnanoğlu'na veda için salonu doldurdu. Sahibi olduğu TİM Show Center'deki veda törenine eşi Gülşen Bubikoğlu ile çocukları Zeynep İnanoğlu ve İlker İnanoğlu, damadı Cüneyt Özdemir ile torunu Mavi katıldı. Törene katılanlar arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, sanatçılar Erol Evgin, Hülya Koçyiğit, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Ali Sunal, Zafer Ergin, Kerem Alışık, Sinema Genel Müdürü Birol Güven de vardı. Türker İnanoğlu'na yapılan duygusal konuşmalarla veda edilirken eşi Gülşen Bubikoğlu ile kızı ve torunu gözyaşlarına hakim olamadı...