Dile kolay 50 yıl aynı yastığa baş koydular... Gülşen Bubikoğlu gözyaşlarını tutamadı! Eşi Türker İnanoğlu’na son bakış...

Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 88 yaşında hayata gözlerini kapadı. 2 Nisan Salı günü hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.