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Haberler Galeri Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Cüneyt Arkın ile eşi Betül Cüreklibatır'ın tanışma hikayesi filmleri aratmadı...
Giriş Tarihi: 09.10.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 06:58

Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Cüneyt Arkın ile eşi Betül Cüreklibatır'ın tanışma hikayesi filmleri aratmadı...

Yeşilçam'ın efsane ismi, usta sanatçı Cüneyt Arkın, 2022 yılında, 85 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ardında sayısız film ve dizi bırakan Cüneyt Arkın ölümü ile 7'den 70'e tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerinden biri olan Cüneyt Arkın, 85 yıllık yaşamında aile hayatı ile de parmakla gösterildi. Betül Cüreklibatır ile 55 yıl aynı yastığa baş koyan Cüneyt Arkın'ın ardından eşi tanışma hikayelerini bakın nasıl anlattı... İşte gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ile büyük aşkının hikayesi ve usta sanatçının bilinmeyenleri...

Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Cüneyt Arkın ile eşi Betül Cüreklibatır’ın tanışma hikayesi filmleri aratmadı...

Yeşilçam'a damga vuran ve yaşamı boyunca 300'ü aşkın filmde başrol oynayan Cüneyt Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, usta oyuncunun vefatının ardından yaşadıklarını ve tanışma hikayesini anlatırken duygusal anlar yaşadı... Yeşilçam'ın efsane ismi, usta sanatçı Cüneyt Arkın, 2022 yılında, 85 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Cüneyt Arkın ile eşi Betül Cüreklibatır’ın tanışma hikayesi filmleri aratmadı...

Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerinden biri olan Cüneyt Arkın, 85 yıllık yaşamında aile hayatı ile de parmakla gösterildi. Betül Cüreklibatır ile 55 yıl aynı yastığa baş koyan Cüneyt Arkın'ın ardından eşi tanışma hikayelerini bakın nasıl anlattı...

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Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Cüneyt Arkın ile eşi Betül Cüreklibatır’ın tanışma hikayesi filmleri aratmadı...

İşte gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ile büyük aşkının hikayesi ve usta sanatçının bilinmeyenleri...

Betül Cüreklibatır, sık sık mezarını ziyaret ettiği eşi Cüneyt Arkın'ı çok özlediğini belirterek, verdiği röportajda "Hatıraları var diye evimizi değiştirmedim. Nereye baksam onu görüyorum. Oturduğu köşe, yazı yazdığı, resim yaptığı yer... Hatıralarla yaşamayı tercih ettim ama acı çekiyorum."

Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Cüneyt Arkın ile eşi Betül Cüreklibatır’ın tanışma hikayesi filmleri aratmadı...

"Onun en şöhretli zamanıydı. Benim onunla pek ilgilenmemem dikkatini çekmişti. Geldi yanıma, 'Neyiniz var sizin, neden bu kadar hüzünlüsünüz?' dedi. Ondan sonra tanıştık ve çok sevdik birbirimizi." demişti.

Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Cüneyt Arkın ile eşi Betül Cüreklibatır’ın tanışma hikayesi filmleri aratmadı...

"HALKIN SEVGİSİ ONUN İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın sevgisini çok güzel ifade eden bir eş olduğunu vurgulayarak, Arkın'ın tanışma yıl dönümlerinde evlerinin her köşesini papatya ile süslediğini ve bundan çok etkilendiğini söylemişti.

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