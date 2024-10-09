Giriş Tarihi: 09.10.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
06:58
Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Cüneyt Arkın ile eşi Betül Cüreklibatır'ın tanışma hikayesi filmleri aratmadı...
Yeşilçam'ın efsane ismi, usta sanatçı Cüneyt Arkın, 2022 yılında, 85 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ardında sayısız film ve dizi bırakan Cüneyt Arkın ölümü ile 7'den 70'e tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerinden biri olan Cüneyt Arkın, 85 yıllık yaşamında aile hayatı ile de parmakla gösterildi. Betül Cüreklibatır ile 55 yıl aynı yastığa baş koyan Cüneyt Arkın'ın ardından eşi tanışma hikayelerini bakın nasıl anlattı... İşte gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ile büyük aşkının hikayesi ve usta sanatçının bilinmeyenleri...