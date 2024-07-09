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Haberler Galeri Dile kolay 56 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşil mayosuyla boy gösteren Hülya Koçyiğit'in eşi Selim Soydan ile deniz keyfi!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 14:37

Dile kolay 56 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşil mayosuyla boy gösteren Hülya Koçyiğit'in eşi Selim Soydan ile deniz keyfi!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de övgüleri topluyor. 76 yaşındaki duayen sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi. Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi. Şimdilerde 2 torunu olan ve hatta torunlarının 4 çocuğu ile büyük anneanne olmanın keyfini süren, Hülya Koçyiğit son olarak tatilde görüntülendi. Yeşil mayosu ile boy Bodrum Cennet Koyu'nda boy gösteren Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan ile kendini serin sulara bıraktı...

Dile kolay 56 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşil mayosuyla boy gösteren Hülya Koçyiğit’in eşi Selim Soydan ile deniz keyfi!

Türk sinemasının önemli yapıtlarında yer alan, doğallığı ve güzelliğiyle gönüllere taht kuran, duayen sanatçı Hülya Koçyiğit'in yıllara meydan okuyan duruşu hayranları tarafından büyük beğeni topluyor. Şimdilerde Film Gibi Hayatlar programında sunuculuk yapan Hülya Koçyiğit, özel hayatı ile her zaman parmakla gösteriliyor.

Dile kolay 56 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşil mayosuyla boy gösteren Hülya Koçyiğit’in eşi Selim Soydan ile deniz keyfi!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de her zaman övgülerin odağı oldu.

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Dile kolay 56 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşil mayosuyla boy gösteren Hülya Koçyiğit’in eşi Selim Soydan ile deniz keyfi!

76 yaşındaki usta sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi.

Dile kolay 56 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşil mayosuyla boy gösteren Hülya Koçyiğit’in eşi Selim Soydan ile deniz keyfi!

Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi.

Dile kolay 56 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşil mayosuyla boy gösteren Hülya Koçyiğit’in eşi Selim Soydan ile deniz keyfi!

Hülya Koçyiğit son olarak tatilde görüntülendi. Yeşil mayosu ile boy Bodrum Cennet Koyu'nda boy gösteren Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan ile kendini serin sulara bıraktı...

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