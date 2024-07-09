Giriş Tarihi: 09.07.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
14:37
Dile kolay 56 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşil mayosuyla boy gösteren Hülya Koçyiğit'in eşi Selim Soydan ile deniz keyfi!
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de övgüleri topluyor. 76 yaşındaki duayen sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi. Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi. Şimdilerde 2 torunu olan ve hatta torunlarının 4 çocuğu ile büyük anneanne olmanın keyfini süren, Hülya Koçyiğit son olarak tatilde görüntülendi. Yeşil mayosu ile boy Bodrum Cennet Koyu'nda boy gösteren Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan ile kendini serin sulara bıraktı...