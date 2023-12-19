Dilek Taşı'na yeni oyuncu Aziz geliyor || Eşkiya Dünyaya hükümdar olmazda oynamıştı! "O oyuncu Dilek taşına transfer oldu"

Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz dan, Dilek Taşı'na transfer... Sevilen Dizi Dilek Taşı'na 15. bölümde yeni bir oyuncu katılacak. Mustafa'nın geçmişinden gelen önemli bir karaktere hayat verecek olan karakteri izleyenler şimdiden merak ediyor.