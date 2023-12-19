Giriş Tarihi: 19.12.2023 13:18
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
13:19
Dilek Taşı'na yeni oyuncu Aziz geliyor || Eşkiya Dünyaya hükümdar olmazda oynamıştı! "O oyuncu Dilek taşına transfer oldu"
Osman Taşçı'nın yönettiği Dilek taşı dizisinin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı ve Çiçek Dilligil yer alıyor. Başaılı oyuncu kadrsuna yeni bir isim daha katılıyor. Duyanların şok olduğu o isim daha önce Eşkya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisiyle adından oldukça söz ettirmişti.