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Haberler Galeri Dilek Taşı'na yeni oyuncu Aziz geliyor || Eşkiya Dünyaya hükümdar olmazda oynamıştı! "O oyuncu Dilek taşına transfer oldu"
Giriş Tarihi: 19.12.2023 13:18 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 13:19

Dilek Taşı'na yeni oyuncu Aziz geliyor || Eşkiya Dünyaya hükümdar olmazda oynamıştı! "O oyuncu Dilek taşına transfer oldu"

Osman Taşçı'nın yönettiği Dilek taşı dizisinin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı ve Çiçek Dilligil yer alıyor. Başaılı oyuncu kadrsuna yeni bir isim daha katılıyor. Duyanların şok olduğu o isim daha önce Eşkya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisiyle adından oldukça söz ettirmişti.

Dilek Taşı’na yeni oyuncu Aziz geliyor || Eşkiya Dünyaya hükümdar olmazda oynamıştı! O oyuncu Dilek taşına transfer oldu

Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz dan, Dilek Taşı'na transfer... Sevilen Dizi Dilek Taşı'na 15. bölümde yeni bir oyuncu katılacak. Mustafa'nın geçmişinden gelen önemli bir karaktere hayat verecek olan karakteri izleyenler şimdiden merak ediyor.

Dilek Taşı’na yeni oyuncu Aziz geliyor || Eşkiya Dünyaya hükümdar olmazda oynamıştı! O oyuncu Dilek taşına transfer oldu

TURGAY TANÜLKÜ DİLEK TAŞI DİZİSİNDE!

DilekTaşı dizisi Kanal D'de Çarşamba akşamları seyirciyle buluşuyor. Osman Taşçı'nın yönettiği dizinin Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı ve Çiçek Dilligil'den oluşan güçlü kadrosuna Birsen Altuntaş'ın haberine göre çok değerli bir usta isim katıldı.

Turgay Tanülkü "Dilek Taşı" dizisiyle anlaştı.

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Dilek Taşı’na yeni oyuncu Aziz geliyor || Eşkiya Dünyaya hükümdar olmazda oynamıştı! O oyuncu Dilek taşına transfer oldu

DİLEK TAŞI'NA AZİZ GELİYOR

Usta aktör Turgay Tanülkü, diziye "Aziz ağa" rolüyle katılacak ve Mustafa'nın (Salih Bademci) geçmişinden gelen önemli bir karaktere hayat verecek. Tanülkü dizinin kadrosuna 15. bölümde dahil olacak.

Dilek Taşı’na yeni oyuncu Aziz geliyor || Eşkiya Dünyaya hükümdar olmazda oynamıştı! O oyuncu Dilek taşına transfer oldu

TURGAY TANÜLKÜ KİMDİR?

Turgay Tanülkü, (d. 18 Temmuz 1953) Uşak'ta doğdu.Ankara devlet konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden 1976'da mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1970-71 döneminde Leningrad'da Tiyatro akademisi'nin drama kurslarına katıldı ve Psikojimnastik eğitimi aldı.

Dilek Taşı’na yeni oyuncu Aziz geliyor || Eşkiya Dünyaya hükümdar olmazda oynamıştı! O oyuncu Dilek taşına transfer oldu

ROL ALDIĞI DİZİLER

- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2015- Şahin Ağa

- Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2010 Konuk Oyuncu

- Sevgili Düşmanım 2008 Muhtar

- Dur Yolcu 2008 Şükrü

- Kırmızı Işık 2008 Ahmet

- Bir Varmış Bir Yokmuş 2008 Kara Ziya

- Duvar 2007 Erol

- ikrimin İnce Gülü 2007 Hüseyin

- Yalan Dünya 2007 Kemal

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