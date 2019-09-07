Diriliş Osman'da başrol olan Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu! Aslıhan Karalar güzelliğiyle hayran bıraktı...

Diriliş Osman dizisinde başrol olarak yer alacak olan Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu. Güzel oyuncu Aslıhan Karalar'ın Burak Özçivit ile birlikte Diriliş Osman dizisinde rol alacağı öğrenildi. Güzelliğiyle hayran bırakan Aslıhan Karalar, Diriliş Osman dizisinde rol alacağının duyulmasının ardından merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Aslıhan Karalar'ın 1999 doğumlu olduğu ve İşletme okuduğu öğrenildi. Aslıhan Karalar'ın, Burak Özçivit ile birlikte yer alacağı Diriliş Osman dizisi için tarih dersleri almaya başladığı, ve at binme ile kılıç atma gibi eğitimler aldığıda öğrenilen bilgiler arasında yer alıyor. İşte Diriliş Osman dizisi başrol oyuncusu Burak Özçivit'in, rol arkadaşı Aslıhan Karalar ve diğer ayrıntılar…