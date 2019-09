Diriliş Osman'da başrol olan Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu! Aslıhan Karalar güzelliğiyle hayran bıraktı...

'Diriliş Osman' dizisinde Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu. Aslıhan Karalar'ın, Diriliş Osman dizisinde Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u canlandıracağı öğrenildi. Burak Özçivit'in rol arkadaşı olacak Aslıhan Karalar, rolü için tarih dersleri almaya başladı. Aslıhan Karalar, Riva'da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor.