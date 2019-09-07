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  • Diriliş Osman'da başrol olan Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu! Aslıhan Karalar güzelliğiyle hayran bıraktı...

'da başrol olan 'in rol arkadaşı belli oldu! güzelliğiyle hayran bıraktı...

dizisinde başrol olarak yer alacak olan 'in rol arkadaşı belli oldu. Güzel oyuncu 'ın Burak Özçivit ile birlikte Diriliş Osman dizisinde rol alacağı öğrenildi. Güzelliğiyle hayran bırakan Aslıhan Karalar, Diriliş Osman dizisinde rol alacağının duyulmasının ardından merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Aslıhan Karalar'ın 1999 doğumlu olduğu ve İşletme okuduğu öğrenildi. Aslıhan Karalar'ın, Burak Özçivit ile birlikte yer alacağı Diriliş Osman dizisi için tarih dersleri almaya başladığı, ve at binme ile kılıç atma gibi eğitimler aldığıda öğrenilen bilgiler arasında yer alıyor. İşte Diriliş Osman dizisi başrol oyuncusu Burak Özçivit'in, rol arkadaşı Aslıhan Karalar ve diğer ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 07.09.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 15:35
Diriliş Osman'da başrol olan Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu! Aslıhan Karalar güzelliğiyle hayran bıraktı...

'' dizisinde 'in rol arkadaşı belli oldu. 'ın, Diriliş Osman dizisinde Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u canlandıracağı öğrenildi.

Diriliş Osman'da başrol olan Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu! Aslıhan Karalar güzelliğiyle hayran bıraktı...

'' dizisinde 'in rol arkadaşı belli oldu. 'ın, Diriliş Osman dizisinde Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u canlandıracağı öğrenildi. Burak Özçivit'in rol arkadaşı olacak Aslıhan Karalar, rolü için tarih dersleri almaya başladı. Aslıhan Karalar, Riva'da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor.

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Diriliş Osman'da başrol olan Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu! Aslıhan Karalar güzelliğiyle hayran bıraktı...

, yakında atv'de ekrana gelecek '' dizisinde 'in partneri oldu. Oyuncu Diriliş Osman dizisinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'a hayat verecek.

Diriliş Osman'da başrol olan Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu! Aslıhan Karalar güzelliğiyle hayran bıraktı...

, rolü için tarih dersleri almaya başladı. Oyuncu, Riva'da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor.

Diriliş Osman'da başrol olan Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu! Aslıhan Karalar güzelliğiyle hayran bıraktı...

Yapım için ayrıca tüm kadın oyuncuların, yemek pişirme dersi de aldığı öğrenildi. Oyuncular haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek.

Diriliş Osman'da başrol olan Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu! Aslıhan Karalar güzelliğiyle hayran bıraktı...

Aslıhan Karalar kimdir?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan , 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

Diriliş Osman'da başrol olan Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu! Aslıhan Karalar güzelliğiyle hayran bıraktı...

Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan 'ın on binlerce takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

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