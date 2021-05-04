Diyarbeckhamlılar! David Beckham ve oğullarına benzetilen İzzet Yıldızhan ile çocukları yine olay yarattı!

Son günlerde sosyal medyada David Beckham ve oğullarına benzetilen İzzet Yıldızhan ile çocukları, yine gündem oldu. Geçtiğimiz haftalarda hepsinin aynı dövmeyi yaptırdıkları görülen fotoğrafla gündeme gelen İzzet Yıldızhan'ın çocukları çok konuşulmuştu. Son olarak takım elbise giyerek babaları İzzet Yıldızhan ile poz veren çocuklardan Mustafa Yıldızhan, çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı. David Beckham'a göndermede bulunan İzzet Yıldızhan hayranları fotoğrafa "Diyarbeckhamlılar" yorumunda bulundu. İzzet Yıldızhan'ın oğulları eğitimden kalan boş zamanlarında babasının İzmir'deki oteline giderek, destek oluyor. Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan daha önce, 9 çocuğunun aylık masrafının 100 bin TL'nin üzerinde olduğunu açıklamıştı. İşte İzzet Yıldızhan'ın çocukları...