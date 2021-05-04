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Haberler Galeri Diyarbeckhamlılar! David Beckham ve oğullarına benzetilen İzzet Yıldızhan ile çocukları yine olay yarattı!
Giriş Tarihi: 04.05.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 09:52

Diyarbeckhamlılar! ve oğullarına benzetilen ile çocukları yine olay yarattı!

Son günlerde sosyal medyada ve oğullarına benzetilen ile çocukları, yine gündem oldu. Geçtiğimiz haftalarda hepsinin aynı dövmeyi yaptırdıkları görülen fotoğrafla gündeme gelen çok konuşulmuştu. Son olarak takım elbise giyerek babaları İzzet Yıldızhan ile poz veren çocuklardan , çektirdiği kareyi 'dan paylaştı. David Beckham'a göndermede bulunan İzzet Yıldızhan hayranları fotoğrafa "Diyarbeckhamlılar" yorumunda bulundu. İzzet Yıldızhan'ın oğulları eğitimden kalan boş zamanlarında babasının 'deki oteline giderek, destek oluyor. Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan daha önce, 9 çocuğunun aylık masrafının 100 bin TL'nin üzerinde olduğunu açıklamıştı. İşte İzzet Yıldızhan'ın çocukları...

Diyarbeckhamlılar! David Beckham ve oğullarına benzetilen İzzet Yıldızhan ile çocukları yine olay yarattı!

Son günlerde sosyal medyada ve oğullarına benzetilen ile çocukları, yine gündem oldu.

Diyarbeckhamlılar! David Beckham ve oğullarına benzetilen İzzet Yıldızhan ile çocukları yine olay yarattı!

Geçtiğimiz haftalarda hepsinin aynı dövmeyi yaptırdıkları görülen fotoğrafla gündeme gelen 'ın çocukları çok konuşulmuştu.

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Diyarbeckhamlılar! David Beckham ve oğullarına benzetilen İzzet Yıldızhan ile çocukları yine olay yarattı!

Son olarak takım elbise giyerek babaları ile poz veren çocuklardan , çektirdiği kareyi 'dan paylaştı. 'a göndermede bulunan İzzet Yıldızhan hayranları fotoğrafa "Diyarbeckhamlılar" yorumunda bulundu.

Diyarbeckhamlılar! David Beckham ve oğullarına benzetilen İzzet Yıldızhan ile çocukları yine olay yarattı!

'ın oğulları eğitimden kalan boş zamanlarında babasının 'deki oteline giderek, destek oluyor.

Diyarbeckhamlılar! David Beckham ve oğullarına benzetilen İzzet Yıldızhan ile çocukları yine olay yarattı!

Ünlü şarkıcı daha önce, 9 çocuğunun aylık masrafının 100 bin TL'nin üzerinde olduğunu açıklamıştı. İşte ...

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