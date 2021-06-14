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Haberler Galeri Doğumuna sayılı günler kalan Cemre Kemer karnı burnunda görüntülendi! Cemre Kemer kızına kavuşmak için gün sayıyor...
Giriş Tarihi: 14.06.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 15:12

Doğumuna sayılı günler kalan karnı burnunda görüntülendi! Cemre Kemer kızına kavuşmak için gün sayıyor...

Dağılan "Hepsi" grubunun üyelerinden olan , Aralık 2020'de ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde 7,5 aylık hamile olan Cemre Kemer, ilk bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. Kemer, önceki gün Etiler'de bir AVM'de objektiflere takıldı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, doğum süreciyle ilgili planlarını anlattı. Bakıcı sorusuna da yanıt veren Cemre Kemer, "Özgür hareket edememek ne demek ilk defa anlıyorum hayatımda" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Doğumuna sayılı günler kalan Cemre Kemer karnı burnunda görüntülendi! Cemre Kemer kızına kavuşmak için gün sayıyor...

Dağılan "Hepsi" grubunun üyelerinden olan , Aralık 2020'de ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde 7,5 aylık hamile olan Cemre Kemer, ilk bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.

Doğumuna sayılı günler kalan Cemre Kemer karnı burnunda görüntülendi! Cemre Kemer kızına kavuşmak için gün sayıyor...

1,5 ay sonra kızını kucağına almaya hazırlanan dağılan Hepsi grubunun üyesi , Etiler'de bir AVM'de görüntülendi.

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Doğumuna sayılı günler kalan Cemre Kemer karnı burnunda görüntülendi! Cemre Kemer kızına kavuşmak için gün sayıyor...

tv100'ün haberine göre; bebeği için alışveriş yapan , daha büyük bir eve taşındığını söyledi. Ünlü şarkıcı aldıkları yüksek ücretler nedeniyle çok konuşulan bakıcılarla ilgili düşüncelerini de paylaştı.

Doğumuna sayılı günler kalan Cemre Kemer karnı burnunda görüntülendi! Cemre Kemer kızına kavuşmak için gün sayıyor...

Kemer, "Doğum Türkiye'de olacak. Çalışmayı da düşündüğüm için bakacağım, deneyeceğim. Şu an hiçbir bakıcıyla anlaşmadım. Daha emin değilim." dedi.

Doğumuna sayılı günler kalan Cemre Kemer karnı burnunda görüntülendi! Cemre Kemer kızına kavuşmak için gün sayıyor...

, şarkı çıkarmak yerine sosyal medya alanındaki işlerine devam edeceğini de anlattı.

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