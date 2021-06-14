Giriş Tarihi: 14.06.2021 15:07Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 15:12
Doğumuna sayılı günler kalan Cemre Kemer karnı burnunda görüntülendi! Cemre Kemer kızına kavuşmak için gün sayıyor...
Dağılan "Hepsi" grubunun üyelerinden olan Cemre Kemer, Aralık 2020'de Emre Medina ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde 7,5 aylık hamile olan Cemre Kemer, ilk bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. Kemer, önceki gün Etiler'de bir AVM'de objektiflere takıldı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, doğum süreciyle ilgili planlarını anlattı. Bakıcı sorusuna da yanıt veren Cemre Kemer, "Özgür hareket edememek ne demek ilk defa anlıyorum hayatımda" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.