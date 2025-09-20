Giriş Tarihi: 20.09.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:10
Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: "Yapay zeka ile..."
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile magazin manşetlerini süsleyen Özen, son olarak dolandırıcılık iddiaları ile gündeme geldi. Adına sahte hesaplar açarak dolandırıcılık yapanlara ateş püsküren ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bu şahıslara dava açacağını duyurdu.