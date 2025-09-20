Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: "Yapay zeka ile..."
Giriş Tarihi: 20.09.2025 16:54 Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:10

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: "Yapay zeka ile..."

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile magazin manşetlerini süsleyen Özen, son olarak dolandırıcılık iddiaları ile gündeme geldi. Adına sahte hesaplar açarak dolandırıcılık yapanlara ateş püsküren ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bu şahıslara dava açacağını duyurdu.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

Çıkardığı hit parçalar ile adından söz ettirmeyi başaran 45 yaşındaki ünlü şarkıcı Gökhan Özen, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyordu.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

DOLANDIRICILARIN YENİ KURBANI OLDU!

Son dönemde adı yeni ilişkisiyle sıklıkla anılan Özen, son olarak dolandırıcılık ile karşı karşıya kaldı. Gökhan Özen, adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı harekete geçti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında bu kişilere karşı hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

"KENDİM VE SEVDİKLERİM HAKKINDA ATIP TUTAN HERKESE AYNI TARİFE"

Özen, yasal işlem uygulanacağını şu sözlerle duyurdu:

''Sadece bu şahıs için değil herkes için geçerlidir. Bu tarz gündem olma çabaları, sahte evrak düzenleme ve bunları kamuoyuna yayma dolandırıcılığı. Sanatçılık kariyerimi asılsız iddia ve sahte belge düzenlemek kaydı ile manevi ve maddi zarar uğratma çabalarında olan herkes, hukuk karşısında hesap verecek ve maddi manevi bunun cezasına katlanacak. Bu davalardan gelen gelirleri sokak hayvanlarını korumak için ayırdım. Bu şahıs örnek olacak. Bu hafta savcılıktan evrakları alınca anlayacaktır. Kendim ve sevdiklerim hakkında atıp tutan herkese aynı tarife. Bak ben baştan söyledim''

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

SIR GİBİ SAKLADIĞI İLİŞKİSİNİ AÇIKLADI!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı, sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdiği paylaşımına eklediği not ile magazin gündemine bomba bir giriş yapmıştı.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

Özen, ses getiren paylaşımında "Özel sevgilisiyle yaptığı paylaşımda, "25 yıllık sanat kariyerimde özel hayatım ile göz önünde olmamayı tercih ettiğimi şarkılarım konserlerim kısacası sanatım dışında gündem olmayı hiç sevmediğimi herkes iyi bilir. Bugün ilk defa sizlerle ben paylaşıyorum. Ben paylaşıyorum ki kimseler kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın.Magazinden ve kameralardan uzak şekilde yaşamayı tercih ettiğim özelime de medya ve magazin basını mensubu dostlarım saygı duyacaktır bundan eminim" ifadelerini kullanmıştı.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

İSMİNİ AÇIKLADI!

İlişkisi ile ilgili paylaşımlarına devam eden Gökhan Özen, sevgilisinin adını ilk kez açıkladığı paylaşımında şu sözlere yer vermişti:

"Spekülasyona gerek yok ben açıklayayım sizlerle paylaşmıştım bir ilişkim var ve sevgilimin kim olduğu medya kuruluşlarında araştırma konusu olmuş bu da normal ve anlayışla karşılıyorum. Kulaktan duyma bilgilerle haber yapmayınız benden duyun. İsmi Naz Türkiye'deki müzik yapım şirketimizde sosyal medya yöneticisi olarak çalışmakta ve Amerikalı falan da değil isminden anlaşılacağı üzere yabancı da değil sanırım bu kadarı yeterli olur. Daha önce de söylediğim gibi ilişkimi kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyorum. Buna saygı gösterecek tüm medya mensubu dostlarıma da şimdiden teşekkür ediyorum ki bu sayede biz de ilişkimizi olması gerektiği gibi en doğal haliyle yaşayabilelim"

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ ÜNLÜLER VE EŞLERİNİN TANIŞMA HİKAYELERİ...

KADİR DOĞULU VE NESLİHAN ATAGÜL

Türk televizyon dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu, hem kariyerlerindeki başarıları hem de özel hayatlarındaki uyumla sık sık gündeme geliyor. İkili ilk kez 2013 yılında yayınlanan "Fatih Harbiye" dizisinin setinde bir araya geldi. Dizide partner olan çiftin kamera arkasındaki uyumu kısa sürede gerçek hayata da yansıdı.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

Kadir Doğulu, Neslihan'ı ilk gördüğü anda "çarpıldığını" dile getirirken, Atagül ise eşine dair ilk izlenimlerini, "Merhameti, vicdanı, set ekibiyle kurduğu uyum ve disiplini beni çok etkilemişti" sözleriyle anlatıyor. Ancak ikisinin de kabul ettiği gibi, bu aşkın ilk adımını atan taraf Neslihan oldu.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

HER ŞEY BİR MASAJLA BAŞLADI!

Doğulu, o günleri "Etrafında pervane gibi dolanıyordum, sonra kendimi toparladım ve uzaktan gözlemlemeye başladım. Bir gün çok yorgundum, koltukta oturuyordum, Neslihan omzuma ve boynuma masaj yaptı. İşte o an tamamen bitmiştim" diyerek hatırlıyor. Atagül ise bu anı "Aslında ilk ben tavladım" diyerek doğruluyor.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

Tanışmalarının ardından ilişkileri hızla ciddileşen çift, 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenerek hayatlarını birleştirdi. O günden bu yana hem özel yaşamlarında hem de iş hayatlarında birbirlerine verdikleri destekle örnek bir çift olarak anılıyorlar.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

Bugün hâlâ aşklarını ilk günkü heyecanla sürdüren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun hikâyesi, bir dizide başlayan ve gerçeğe dönüşen bir masal olarak hafızalarda yer ediyor.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

SETTE BAŞLAYAN BİR DİĞER AŞK: ÖZGE GÜREL VE SERKAN ÇAYOĞLU

Türk televizyonunun en gözde çiftlerinden Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, aşklarını 2022 yılında İtalya'da yaptıkları romantik düğünle ölümsüzleştirmişti. Ancak bu masalsı evliliğin başlangıcı çok daha eskiye, 2014 yılına uzanıyor. İkilinin yolları, o dönem milyonları ekran başına kilitleyen Kiraz Mevsimi dizisinin setinde kesişmişti.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

Yıllar geçse de birbirlerine duydukları sevgi hiç eksilmedi. Çift, verdikleri röportajda aşklarının perde arkasını anlattı.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

SET ARKADAŞLIĞI BÜYÜK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Serkan Çayoğlu, Özge Gürel'i ilk gördüğü anı hâlâ dün gibi hatırladığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Bu delilik, nereye düştüm böyle demiştim. Seke seke gezen, enerjisi yüksek biri. Ama sıcak mı emin olamıyorsunuz; çünkü bir yandan da tersi pis duruyor. Benden çok farklı bir aurası vardı. Ne olduğunu anlamadan âşık oldum, onun da bana âşık olması için çok uğraştım." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

Çayoğlu'na göre bu yolculuk, aşk adına neler yapabileceğini keşfettiği bir deneyime dönüşmüştü.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

"AYRI KALAMIYORDUK"

Peki Özge Gürel ne düşünüyor? Güzel oyuncu, aşklarının planlı bir şekilde gelişmediğini özellikle vurguluyor:
"Ben hiç o kadar öngörülü değildim. Bu dönüşüm benim için çok sonra oldu. Tam da olmaz dediğim bir anda âşık oldum. Bu ilişkide hiçbir şeyi zorlamamıza gerek kalmadı. Çünkü ayrı kalamıyorduk. Bir şekilde beraber kalmanın yolunu bulduk."

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

"HAYRANLIĞIM HİÇ GEÇMİYOR"

Çiftin birbirine duyduğu hayranlık hâlâ ilk günkü gibi. Özge Gürel, eşini anlatırken duygusal ifadeler kullandı:
"Dünyaya karşı satmaya çalışmadan, karşılığını umursamadan öyle içten bir samimiyeti ve merhameti var ki hayranlığım hiç geçmiyor. Film izlerken ağlıyorum diye bana gülüyor, gece üşümeyeyim diye yorganla dürüm yapmaya çalışıyor."

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

Serkan Çayoğlu ise eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:
"Sinirlensin, mutlu olsun, üzülsün fark etmez; duygularından hiç kaçmaz. Özge bulunduğu yere aydınlık getiriyor. Çok güçlü, çok akıllı, çok güzel, çok merhametli. Ne yapıyorsa bir incelik katıyor."

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

TARTIŞMALAR KISA SÜRÜYOR

Elbette onların da zaman zaman tartışmaları oluyor. Ancak Çayoğlu'na göre bu kavgalarda hep o geri adım atan taraf:
"Bunların uzun sürdüğü söylenemez ama genelde ilk yumuşama benden geliyor. Hatta sonunda hep haksız çıkıyorum. Haklı olsam da haksız çıkıyorum. Bizde kimin haklı olduğu değil, çözüme odaklanmak önemli."

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

EVDE PATRON KİM?

Evliliklerinde eğlenceli bir dinamik olduğunu söyleyen Gürel, "Evimiz aksiyonlu, patron sürekli değişiyor. Ruh halimize göre o gün kimin sözü geçer belli oluyor. Ama yemekler benden sorulur, çünkü en iyi ben yaparım. Ev işleri ise Serkan'da" diyerek ev hallerini de anlattı.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

GERÇEK AŞKIN KANITI OLDULAR

2014'te başlayan set arkadaşlığı, 7 yıl sonra masalsı bir düğünle taçlandı. Bugün hâlâ birbirlerine sevgi ve saygıyla bakan çift, hayranlarının gözünde "gerçek aşk"ın karşılığı olmuş durumda.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hikâyesi, aşkın doğal, kendiliğinden ve plansız bir şekilde de büyüyebileceğini gösteriyor. Birbirlerine duydukları samimi bağlılık, onları Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden biri yapmaya devam ediyor.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

PEKİ SİNEM KOBAL VE KENAN İMİRZALIOĞLU AŞKININ NASIL BAŞLADIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?

1987 yılında İstanbul'da doğan ve aslen Rizeli olan Sinem Kobal, Türk televizyonlarında ilk olarak 13 yaşında rol aldığı "Dadı" isimli dizi ile boy göstermişti.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

Henüz 4 yaşındayken başladığı bale eğitimine 8 yıl boyunca devam eden Kobal, sanat hayatına Dormen Tiyatrosu'nda eğitim alarak adım attı.

Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: Yapay zeka ile...

İlk oyunculuk deneyimini 13 yaşında yaşayan Kobal, ardından birçok projeye merhaba diyerek dizi severlerin gönlünde taht kurdu.