Dönüşü muhteşem oldu! Sinem Kobal dekolteli siyah tulumu ile büyüledi! İki çocuk annesi Sinem Kobal eskisinden daha fit!

Giriş Tarihi: 04.06.2023 07:18
Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
07:25
Son günlerde sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya başlayan Sinem Kobal bir dergiye verdiği pozları ardı ardına paylaşmıştı. Sinem Kobal güzelliği ve fit hali ile hayranlarından tam not almıştı. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile bir davete el ele katılan Sinem Kobal dekolteli siyah tulumu ile büyüledi. İki çocuk annesi Sinem Kobal düzgün fiziği ile adeta meydan okudu. Hayranlarına oyunculuğa geri dönüş müjdesi veren Sinem Kobal'ın projesi merak konusu olurken eşi Kenan İmirzalıoğlu da "Doğru proje gelirse, her zaman ekranlarda olurum'' diye konuştu. İşte Sinem Kobal'ın geceye damga vuran siyah şıklığı...