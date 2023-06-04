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Haberler Galeri Dönüşü muhteşem oldu! Sinem Kobal dekolteli siyah tulumu ile büyüledi! İki çocuk annesi Sinem Kobal eskisinden daha fit!
Giriş Tarihi: 04.06.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 07:25

Dönüşü muhteşem oldu! Sinem Kobal dekolteli siyah tulumu ile büyüledi! İki çocuk annesi Sinem Kobal eskisinden daha fit!

Son günlerde sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya başlayan Sinem Kobal bir dergiye verdiği pozları ardı ardına paylaşmıştı. Sinem Kobal güzelliği ve fit hali ile hayranlarından tam not almıştı. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile bir davete el ele katılan Sinem Kobal dekolteli siyah tulumu ile büyüledi. İki çocuk annesi Sinem Kobal düzgün fiziği ile adeta meydan okudu. Hayranlarına oyunculuğa geri dönüş müjdesi veren Sinem Kobal'ın projesi merak konusu olurken eşi Kenan İmirzalıoğlu da "Doğru proje gelirse, her zaman ekranlarda olurum'' diye konuştu. İşte Sinem Kobal'ın geceye damga vuran siyah şıklığı...

Dönüşü muhteşem oldu! Sinem Kobal dekolteli siyah tulumu ile büyüledi! İki çocuk annesi Sinem Kobal eskisinden daha fit!

Magazin dünyasının gözde çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün bir davette görüntülendi. El ele poz veren Kobal ile İmirzalıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geceye dekolteli siyah tulumu ile katılan Sinem Kobal güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Dönüşü muhteşem oldu! Sinem Kobal dekolteli siyah tulumu ile büyüledi! İki çocuk annesi Sinem Kobal eskisinden daha fit!

Kobal, "Türk sinemasının bütün dünyada karşılık bulması bizi çok mutlu ediyor. Bu yüzden çok mutluyuz. Güçlenerek devam ediyoruz'' dedi.

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Dönüşü muhteşem oldu! Sinem Kobal dekolteli siyah tulumu ile büyüledi! İki çocuk annesi Sinem Kobal eskisinden daha fit!

Uzun süredir oyuncu olarak ekranlarda olmayan İmirzalıoğlu, "Oyunculukla aramızda bir problem yok. Doğru proje gelirse, her zaman ekranlarda olurum'' diye konuştu.

Dönüşü muhteşem oldu! Sinem Kobal dekolteli siyah tulumu ile büyüledi! İki çocuk annesi Sinem Kobal eskisinden daha fit!

Son günlerde sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya başlayan Sinem Kobal bir dergiye verdiği pozları ardı ardına paylaşmıştı. İki çocuk annesi Sinem Kobal güzelliği ve fit hali ile hayranlarından tam not almıştı.

Dönüşü muhteşem oldu! Sinem Kobal dekolteli siyah tulumu ile büyüledi! İki çocuk annesi Sinem Kobal eskisinden daha fit!

Sinem Kobal düzgün fiziği ile "Kim der ki iki çocuk annesi" dedirtti.

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