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Haberler Galeri Düğün öncesi Maldivler'de ön balayı! Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğün planları belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:44

Düğün öncesi Maldivler'de ön balayı! Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğün planları belli oldu!

"Kuruluş Osman" dizisinde hayat verdiği 'Malhun Hatun' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun süredir meslektaşı Berk Oktay ile birlikte. Mutlu beraberlikleriyle dikkatleri çeken çift, geçen aylarda evlilik kararı almıştı. Aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, şimdilerde nikah masasına oturmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Gözde ikilinin son olarak düğün detayları belli oldu. Düğün tarihi ve mekanı belli olan Atiksoy ile Oktay'ın, düğün önceki balayı tadında bir tatile çıkacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Düğün öncesi Maldivler’de ön balayı! Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın düğün planları belli oldu!

Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın arkadaşlıkları, 2020 yılının temmuz ayında aşka dönüşmüştü.

Düğün öncesi Maldivler’de ön balayı! Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın düğün planları belli oldu!

Sosyal medyadan boy boy fotoğraf paylaşan, her fırsatta mutluluklarını dile getiren çift, geçen aylarda birlikteliklerini ciddiye taşıma kararı almıştı.

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Düğün öncesi Maldivler’de ön balayı! Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın düğün planları belli oldu!

İki yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz şubat ayında İzmir'de Atiksoy Ailesi'nin evinde yapılan bir merasimle nişanlanmıştı.

Düğün öncesi Maldivler’de ön balayı! Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın düğün planları belli oldu!

Evlilik hazırlıkları tam gaz devam ederken, çiftin düğün tarihleri kesinleşti.

Düğün öncesi Maldivler’de ön balayı! Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın düğün planları belli oldu!

Hürriyet'in haberine göre Atiksoy ve Oktay, 10 Eylül'de İstanbul Polonezköy'ün orman içindeki rustik atmosferinde bohem bir düğünle nikâh masasına oturacak.

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