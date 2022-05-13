Düğün öncesi Maldivler’de ön balayı! Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın düğün planları belli oldu!

Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:44

"Kuruluş Osman" dizisinde hayat verdiği 'Malhun Hatun' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun süredir meslektaşı Berk Oktay ile birlikte. Mutlu beraberlikleriyle dikkatleri çeken çift, geçen aylarda evlilik kararı almıştı. Aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, şimdilerde nikah masasına oturmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Gözde ikilinin son olarak düğün detayları belli oldu. Düğün tarihi ve mekanı belli olan Atiksoy ile Oktay'ın, düğün önceki balayı tadında bir tatile çıkacağı öğrenildi. İşte detaylar...