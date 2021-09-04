Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez’in aşkı belgesel oluyor!

Geçtiğimiz günlerde adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazdıran dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sadece başarılarıyla değil, aynı zamanda aşklarıyla da her döneme damga vurdu. Bir dönem ünlü manken Irina Shayk'la yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi gelen Ronaldo, bu ilişkisine son verir vermez yeni bir aşka yelken açtı. Shayk'la ilişkisini sonlandıran Ronaldo, gönlünü Madrid'de dünyaca ünlü bir mağazada tezgahtarlık yapan Georgina Rodriguez'e kaptırdı. Bir saniyede başlayan ve bugünlere kadar süren ilişki şimdi belgesele konu oluyor. Yapımın bir dijital platformda yayınlanacağı belirtildi. İşte ayrıntılar!