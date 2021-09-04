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Haberler Galeri Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez’in aşkı belgesel oluyor!
Giriş Tarihi: 04.09.2021 18:32 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 18:33

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez’in aşkı belgesel oluyor!

Geçtiğimiz günlerde adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazdıran dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sadece başarılarıyla değil, aynı zamanda aşklarıyla da her döneme damga vurdu. Bir dönem ünlü manken Irina Shayk'la yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi gelen Ronaldo, bu ilişkisine son verir vermez yeni bir aşka yelken açtı. Shayk'la ilişkisini sonlandıran Ronaldo, gönlünü Madrid'de dünyaca ünlü bir mağazada tezgahtarlık yapan Georgina Rodriguez'e kaptırdı. Bir saniyede başlayan ve bugünlere kadar süren ilişki şimdi belgesele konu oluyor. Yapımın bir dijital platformda yayınlanacağı belirtildi. İşte ayrıntılar!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez’in aşkı belgesel oluyor!

İtalyan futbol devi Juventus'tan ayrılarak İngiliz devi Manchester United'a transfer olarak herkesi şaşırtan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, şimdi yeni bir projeyle daha gündemde…

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez’in aşkı belgesel oluyor!

Ünlü futbolcu Ronaldo, birçok ilişki yaşadı, ancak Georgina Rodriguez'le olan hikayesi tam bir peri masalını andırıyor.

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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez’in aşkı belgesel oluyor!

2016 yılında dünyaca ünlü moda firmasının mağazasına alışverişe giden Ronaldo, orada hayatının aşkı Rodriguez'le tanıştı.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez’in aşkı belgesel oluyor!

Bir röportajında bu tanışmayı anlatan Georgina Rodriguez, ilk görüşte birbirlerine aşık olduklarını anlattı.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez’in aşkı belgesel oluyor!

Georgina Rodriguez, tanışmanın hemen ertesi günü başka bir moda etkinliğinde karşılaştıklarını belirtti.

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