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Dünyanın en güzel 100 kadını seçildi! Aralarında 5 Türk de var...

Amerika merkezli internet sitesi 'Top Beauty World', 'En Güzel 100 Kadını seçti. Listede 5 Türk oyuncu da yer alıyor.

Giriş Tarihi: 28.06.2018 13:57 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 14:48
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Dünyanın en güzel 100 kadını seçildi! Aralarında 5 Türk de var...
Dünyanın en güzel 100 kadını seçildi! Aralarında 5 Türk de var...
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  • 101
Dünyanın en güzel 100 kadını seçildi! Aralarında 5 Türk de var...
Dünyanın en güzel 100 kadını seçildi! Aralarında 5 Türk de var...

1- Alexandra Daddario

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Dünyanın en güzel 100 kadını seçildi! Aralarında 5 Türk de var...
Dünyanın en güzel 100 kadını seçildi! Aralarında 5 Türk de var...

2-Miranda Kerr

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Dünyanın en güzel 100 kadını seçildi! Aralarında 5 Türk de var...
Dünyanın en güzel 100 kadını seçildi! Aralarında 5 Türk de var...

3- Gigi Hadid

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Dünyanın en güzel 100 kadını seçildi! Aralarında 5 Türk de var...
Dünyanın en güzel 100 kadını seçildi! Aralarında 5 Türk de var...

4- Hanane El Khader

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Dünyanın en güzel 100 kadını seçildi! Aralarında 5 Türk de var...
Dünyanın en güzel 100 kadını seçildi! Aralarında 5 Türk de var...

5- Deepika Padukone

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  • 101
Dünyanın en güzel 100 kadını seçildi! Aralarında 5 Türk de var...
Dünyanın en güzel 100 kadını seçildi! Aralarında 5 Türk de var...

6- Selena Gomez

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