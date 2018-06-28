Dünyanın en güzel 100 kadını seçildi! Aralarında 5 Türk de var...

Amerika merkezli internet sitesi 'Top Beauty World', 'En Güzel 100 Kadını seçti. Listede 5 Türk oyuncu da yer alıyor.

Giriş Tarihi: 28.06.2018 13:57 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 14:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





