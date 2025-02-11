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Haberler Galeri Dünyanın en ünlü çiftiydi! Justin-Hailey Bieber'in evliliği bitiyor: "Tam 300 milyon dolarlık..."
Giriş Tarihi: 11.02.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 06:28

Dünyanın en ünlü çiftiydi! Justin-Hailey Bieber'in evliliği bitiyor: "Tam 300 milyon dolarlık..."

Dünyanın en popüler çiftlerinden biri olan Justin Bieber-Hailey Baldwin'in evliliği çatırdıyor! Çift, 2018 yılında evlenmiş ve 5 ay önce oğulları Jack Blues'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Ancak son zamanlarda Hailey Baldwin'in, evliliği bitirip oğlunun velayetini almak istediği iddiaları gündeme geldi. Baldwin'in, Justin'in giderek artan 'çocuksu' davranışlarından bıkıp usandığı iddia ediliyor.

Dünyanın en ünlü çiftiydi! Justin-Hailey Bieber’in evliliği bitiyor: Tam 300 milyon dolarlık...

Dünyanın en popüler çiftlerinden biri olan Justin Bieber ve Hailey Baldwin'in evliliğinde çatırdamalar olduğu öne sürülüyor. Çift, 2018 yılında evlenmiş ve 5 ay önce oğulları Jack Blues'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Dünyanın en ünlü çiftiydi! Justin-Hailey Bieber’in evliliği bitiyor: Tam 300 milyon dolarlık...

Ancak son zamanlarda Hailey Baldwin'in, evliliği bitirip oğlunun velayetini almak istediği iddiaları gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta Justin Bieber, sosyal medyada eşi Hailey Baldwin'i takip etmeyi bıraktı.

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Dünyanın en ünlü çiftiydi! Justin-Hailey Bieber’in evliliği bitiyor: Tam 300 milyon dolarlık...

Bieber, bunun bir yanlışlık olduğunu ifade etse de kafalarda soru işaretleri oluştu. Ayrılık iddialarının ardından Justin'in "mutsuz ve bunalımda" olduğu yönündeki haberler dikkat çekti.

Dünyanın en ünlü çiftiydi! Justin-Hailey Bieber’in evliliği bitiyor: Tam 300 milyon dolarlık...

Çiftin son zamanlarda kameralar önünde mutlu görüntüler vermeye çalışsa da, Baldwin'in bu evliliği bitirmek istediği konuşuluyor.

Dünyanın en ünlü çiftiydi! Justin-Hailey Bieber’in evliliği bitiyor: Tam 300 milyon dolarlık...

Ünlü modelin, Justin'in giderek artan 'çocuksu' davranışları karşısında kendini çaresiz hissettiği iddia ediliyor.

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