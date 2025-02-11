Giriş Tarihi: 11.02.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
06:28
Dünyanın en ünlü çiftiydi! Justin-Hailey Bieber'in evliliği bitiyor: "Tam 300 milyon dolarlık..."
Dünyanın en popüler çiftlerinden biri olan Justin Bieber-Hailey Baldwin'in evliliği çatırdıyor! Çift, 2018 yılında evlenmiş ve 5 ay önce oğulları Jack Blues'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Ancak son zamanlarda Hailey Baldwin'in, evliliği bitirip oğlunun velayetini almak istediği iddiaları gündeme geldi. Baldwin'in, Justin'in giderek artan 'çocuksu' davranışlarından bıkıp usandığı iddia ediliyor.