Dünyanın en ünlü çiftiydi! Justin-Hailey Bieber'in evliliği bitiyor: "Tam 300 milyon dolarlık..."

Dünyanın en popüler çiftlerinden biri olan Justin Bieber ve Hailey Baldwin'in evliliğinde çatırdamalar olduğu öne sürülüyor. Çift, 2018 yılında evlenmiş ve 5 ay önce oğulları Jack Blues'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.