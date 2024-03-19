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Haberler Galeri Duru güzelliğiyle dikkat çeken şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı çıktı! Emel Müftüoğlu'nun şarkıcı kızı Çağrı göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:29

Duru güzelliğiyle dikkat çeken şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı çıktı! Emel Müftüoğlu'nun şarkıcı kızı Çağrı göz kamaştırdı!

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızının da çok ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor muydunuz? 90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran Emel Müftüoğlu'nun aslında kızı da çok ünlü! Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu da annesinin izinden gidiyor. İlk olarak annesi Emel Müftüoğlu'nun 'Kal Benimle' isimli şarkısını seslendirmesiyle adını duyuran Çağrı Müftüoğlu şimdilerde müzik listelerinin üst sıralarından yer alan ünlü bir şarkıcı. 41 yaşındaki Çağrı Müftüoğlu'nun Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu ilk defa öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. İşte annesine benzerliğiyle de dikkat çeken Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu...

Duru güzelliğiyle dikkat çeken şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı çıktı! Emel Müftüoğlu’nun şarkıcı kızı Çağrı göz kamaştırdı!

90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran Emel Müftüoğlu'nun kızı meğer güzel şarkıcı Çağrı'ymış... Unutulmaz şarkıları 7'den 70'e herkesin dilinde olan 62 yaşındaki Emel Müftüoğlu'nun kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı...

Duru güzelliğiyle dikkat çeken şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı çıktı! Emel Müftüoğlu’nun şarkıcı kızı Çağrı göz kamaştırdı!

Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu da annesinin izinden gidiyor. İlk olarak annesi Emel Müftüoğlu'nun 'Kal Benimle' isimli şarkısını seslendirmesiyle adını duyuran Çağrı Müftüoğlu şimdilerde müzik listelerinin üst sıralarından yer alan ünlü bir şarkıcı.

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Duru güzelliğiyle dikkat çeken şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı çıktı! Emel Müftüoğlu’nun şarkıcı kızı Çağrı göz kamaştırdı!

Şimdilerde 41 yaşında olan Çağrı'nın Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi...

Duru güzelliğiyle dikkat çeken şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı çıktı! Emel Müftüoğlu’nun şarkıcı kızı Çağrı göz kamaştırdı!

İşte annesine benzerliğiyle de dikkat çeken Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu...

Duru güzelliğiyle dikkat çeken şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı çıktı! Emel Müftüoğlu’nun şarkıcı kızı Çağrı göz kamaştırdı!

Sahne çalışmalarına devam ederken bir yandan da oyunculuk yapan Emel Müftüoğlu aslen İzmirli ve 62 yaşında. Bir evlilik yapan Emel Müftüoğlu'nun ilk eşi, kızı Çağrı'nın babası Oğuz Müftüoğlu'dur.

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