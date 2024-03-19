Duru güzelliğiyle dikkat çeken şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı çıktı! Emel Müftüoğlu’nun şarkıcı kızı Çağrı göz kamaştırdı!

90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran Emel Müftüoğlu'nun kızı meğer güzel şarkıcı Çağrı'ymış... Unutulmaz şarkıları 7'den 70'e herkesin dilinde olan 62 yaşındaki Emel Müftüoğlu'nun kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı...