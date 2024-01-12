Giriş Tarihi: 12.01.2024 06:36
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
06:38
Düşük kira davası! Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek kiracısıyla mahkemelik oldu!
Ünlü yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek İstanbul'un en işlek yerlerinden birisi olan Beyoğlu Cezayir sokakta bulunan dubleks dükkanını kiraya verdiği Arkeoloji Sanat Yayınları işletmecilerini mahkemeye verdi. 2013 yılından beri kiracısı olan ve son olarak 8 bin 370 lira olan kiranın az olduğunu belirten ünlü yönetmen, mahkemenin kira tespitinde bulunmasını talep etti. Mahkeme dosyayı bilirkişiye atayınca hazırlanan rapora göre söz konusu dükkanın bugünkü değeriyle 24 bin 500 lira getirisi olduğu belirlendi. Yönetmenin kiracısına açtığı dava devam ediyor.