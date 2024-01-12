Düşük kira davası! Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek kiracısıyla mahkemelik oldu!

Ünlü yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek İstanbul'un en işlek yerlerinden birisi olan Beyoğlu Cezayir sokakta bulunan dubleks dükkanını kiraya verdiği Arkeoloji Sanat Yayınları işletmecilerini mahkemeye verdi. Beyoğlu'nda bulunan Cezayir sokaktaki dükkanına az kira aldığını belirten ünlü yönetmen avukatı aracılığıyla Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu. 2013 yılından beridir dükkanında Arkeoloji Sanat Yayınları isimli kitapçı işletmecilik yaparken, ilk girişte taraflar 2 bin 700 lira kira anlaşması yaptı.