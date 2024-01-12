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Haberler Galeri Düşük kira davası! Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek kiracısıyla mahkemelik oldu!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 06:38

Düşük kira davası! Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek kiracısıyla mahkemelik oldu!

Ünlü yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek İstanbul'un en işlek yerlerinden birisi olan Beyoğlu Cezayir sokakta bulunan dubleks dükkanını kiraya verdiği Arkeoloji Sanat Yayınları işletmecilerini mahkemeye verdi. 2013 yılından beri kiracısı olan ve son olarak 8 bin 370 lira olan kiranın az olduğunu belirten ünlü yönetmen, mahkemenin kira tespitinde bulunmasını talep etti. Mahkeme dosyayı bilirkişiye atayınca hazırlanan rapora göre söz konusu dükkanın bugünkü değeriyle 24 bin 500 lira getirisi olduğu belirlendi. Yönetmenin kiracısına açtığı dava devam ediyor.

ATAKAN IRMAK
Düşük kira davası! Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek kiracısıyla mahkemelik oldu!

Ünlü yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek İstanbul'un en işlek yerlerinden birisi olan Beyoğlu Cezayir sokakta bulunan dubleks dükkanını kiraya verdiği Arkeoloji Sanat Yayınları işletmecilerini mahkemeye verdi. Beyoğlu'nda bulunan Cezayir sokaktaki dükkanına az kira aldığını belirten ünlü yönetmen avukatı aracılığıyla Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu. 2013 yılından beridir dükkanında Arkeoloji Sanat Yayınları isimli kitapçı işletmecilik yaparken, ilk girişte taraflar 2 bin 700 lira kira anlaşması yaptı.

Düşük kira davası! Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek kiracısıyla mahkemelik oldu!

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Aradan geçen 11 yıl sonra Ferzan Özpetek, kiracısına Noter aracılığıyla kiranın yeterli olmadığını bu nedenle artışa gittiklerini belirten ihtarname gönderdi.

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Düşük kira davası! Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek kiracısıyla mahkemelik oldu!

İhtarname sonrası kiracı 8 bin 370 lira kira göndermeye başladı. Ancak ünlü yönetmen kira artışının adaletli olmadığını ifade ederek mahkeme yoluna gitti.

Düşük kira davası! Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek kiracısıyla mahkemelik oldu!

Mahkemeye sunulan dilekçede söz konusu kira artışının TEFE-ÜFE oranlarına göre az olduğu bu nedenle mahkemenin tespit yapılması istendi.

Düşük kira davası! Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek kiracısıyla mahkemelik oldu!

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Dilekçenin devamında taşınmazın İstanbul'un en kıymetli ve gözde yerinde bulunduğuna dikkat çekilirken, dükkanının dubleks olduğu aynı zamanda en iyi malzemelerle dekorasyonu yapıldığı ifade edildi.

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