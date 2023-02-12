Giriş Tarihi: 12.02.2023 07:05
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
07:08
Düzce depremini yaşayan oyuncu Sevil Uyar “Bu büyük afetle 24 yıl öncesine döndüm..."
Oyuncu Sevil Uyar, 1999 Düzce depremini Bolu'da yaşamış, ikiye ayrılan ve merdivenleri yıkılan bir binadan çıkarak canını zor kurtarmıştı. Kahramanmaraş merkezli depremle o güne geri döndüğünü söyleyen Sevil Uyar, "Çok zor günler yaşadım. En ufak seste irkiliyor, kabuslar görüyor ve karanlıkta ağlıyordum. Depremzedelerin neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Her gün sabahlara kadar onlarla konuşup dertleşiyorum. Benzer şeyler yaşadığımı anlatıp onlara destek oluyorum" diye konuştu.