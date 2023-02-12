Düzce depremini yaşayan oyuncu Sevil Uyar “Bu büyük afetle 24 yıl öncesine döndüm..."

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından tüm ülke olarak yüreğimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla. Kurtulan her bir can için şükrediyor, enkazlardan gelen seslerle hepimiz gözyaşlarına boğuluyoruz. Bu zorlu süreçte 1999 yılında Düzce'de deprem yaşamış olan Sevil Uyar ile konuştum.