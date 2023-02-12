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Haberler Galeri Düzce depremini yaşayan oyuncu Sevil Uyar “Bu büyük afetle 24 yıl öncesine döndüm..."
Giriş Tarihi: 12.02.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 07:08

Düzce depremini yaşayan oyuncu Sevil Uyar “Bu büyük afetle 24 yıl öncesine döndüm..."

Oyuncu Sevil Uyar, 1999 Düzce depremini Bolu'da yaşamış, ikiye ayrılan ve merdivenleri yıkılan bir binadan çıkarak canını zor kurtarmıştı. Kahramanmaraş merkezli depremle o güne geri döndüğünü söyleyen Sevil Uyar, "Çok zor günler yaşadım. En ufak seste irkiliyor, kabuslar görüyor ve karanlıkta ağlıyordum. Depremzedelerin neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Her gün sabahlara kadar onlarla konuşup dertleşiyorum. Benzer şeyler yaşadığımı anlatıp onlara destek oluyorum" diye konuştu.

MERVE YURTYAPAN
Düzce depremini yaşayan oyuncu Sevil Uyar “Bu büyük afetle 24 yıl öncesine döndüm...

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından tüm ülke olarak yüreğimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla. Kurtulan her bir can için şükrediyor, enkazlardan gelen seslerle hepimiz gözyaşlarına boğuluyoruz. Bu zorlu süreçte 1999 yılında Düzce'de deprem yaşamış olan Sevil Uyar ile konuştum.

Düzce depremini yaşayan oyuncu Sevil Uyar “Bu büyük afetle 24 yıl öncesine döndüm...

2004 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında beşinci olan ve ardından katıldığı Miss Model of Turkey yarışmasında birinci olan ve şimdilerde oyunculuk yapan Sevil Uyar, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 24 yıl önce yaşadığı o korku dolu anlara geri döndü.

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Düzce depremini yaşayan oyuncu Sevil Uyar “Bu büyük afetle 24 yıl öncesine döndüm...

Ünlü oyuncu, 1999'da Düzce Kaynaşlı ilçesi merkezli 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Bolu'daydı.

Düzce depremini yaşayan oyuncu Sevil Uyar “Bu büyük afetle 24 yıl öncesine döndüm...

Üniversite eğitimi için o sıralar Bolu'da kalan ünlü oyuncu,12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de gerçekleşen depremde önce bir uğultu duydu. Ardından sarsıntıyla ne yapacağını şaşırıp üçüncü kattan aşağıya doğru koşmaya başladı.

Düzce depremini yaşayan oyuncu Sevil Uyar “Bu büyük afetle 24 yıl öncesine döndüm...

Merdivenlerin tehlikeli olduğunu bildiğim halde o anki şokla ne yapacağımı şaşırdım ve kendimi aşağı doğru attım" diyen Uyar, sıvalar dökülüp merdivenler ayağının altından kayarken alt kata atlayıp insanların üstüne düştü.

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