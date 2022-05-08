Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Düzce konserinde fenalaşıp yere kapaklanan Gülben Ergen hastaneye kaldırılmıştı! Gülben Ergen’den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 08.05.2022 21:04 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 21:21

Düzce konserinde fenalaşıp yere kapaklanan Gülben Ergen hastaneye kaldırılmıştı! Gülben Ergen’den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları için dün sahneye çıktı. İkinci şarkısını söylerken fenalaşan Gülben Ergen, kutlamalar sırasında yere yığıldı. Sahnede bir anda bayılan sanatçı, hayranlarını oldukça korkuttu. Ambulansa alınan sanatçı hemen hastaneye kaldırıldı. Ergen, dün hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından özel araçla İstanbul'a geldi. Ünlü şarkıcı bugün ilk kez sosyal medyada sağlık durumu ile ilgili paylaşımda bulundu. İşte Gülben Ergen'in sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama!

Düzce konserinde fenalaşıp yere kapaklanan Gülben Ergen hastaneye kaldırılmıştı! Gülben Ergen’den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, dün Düzce'de konser verdi.

Düzce konserinde fenalaşıp yere kapaklanan Gülben Ergen hastaneye kaldırılmıştı! Gülben Ergen’den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi!

Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları için sahneye çıkan ünlü şarkıcı ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede fenalaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Düzce konserinde fenalaşıp yere kapaklanan Gülben Ergen hastaneye kaldırılmıştı! Gülben Ergen’den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi!

Sahnede fenalaşarak yere yığılan Gülben Ergen, hayranlarını korkuttu.

Gülben Ergen sahnede bir anda yere düştü! Doktorundan açıklama | Video

Düzce konserinde fenalaşıp yere kapaklanan Gülben Ergen hastaneye kaldırılmıştı! Gülben Ergen’den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi!

Bayılan sanatçıya ilk müdahaleyi alanda bulunan sağlık ekipleri yaptı.

Düzce konserinde fenalaşıp yere kapaklanan Gülben Ergen hastaneye kaldırılmıştı! Gülben Ergen’den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi!

Gülben Ergen'in düşüş anı ise kameralara anbean yansıdı.

SON DAKİKA