Video Yaşam Gülben Ergen sahnede bir anda yere düştü! Doktorundan açıklama | Video
Gülben Ergen sahnede bir anda yere düştü! Doktorundan açıklama | Video

Gülben Ergen sahnede bir anda yere düştü! Doktorundan açıklama | Video

08.05.2022 | 08:41

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Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları sırasında sahnede bayılan, kısa süren tedavisinin ardından sahneye çıkan Gülben Ergen, yeniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Gülben Ergen Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Hastanenin önüne gelen özel araç ile ünlü sanatçı İstanbul’a gitti.

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Düzcespor'un şampiyonluk kutlaması etkinlikleri kapsamında, ünlü sanatçı Gülben Ergen sahne aldı. Yüzlerce kişinin doldurduğu alanda sahneye çıkan Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada, elbisesine basıp düşünce baygınlık geçirdi. Sanatçıya ilk müdahaleyi sahnede bulunan ekibi ve alandaki sağlık ekipleri yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen Gülben Ergen, baygın vaziyette ambulansa taşındı. Sahnenin ışıkları ise hemen söndürüldü. Sağlık ekipleri sanatçının müdahalesini konser alanında, ambulans içinde yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen sanatçıya serum takıldı. Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından sanatçı seyircilere, "Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığımız yerden devam ediyorum" dedi.

İKİNCİ KEZ FENALAŞTI
Yaklaşık iki şarkı daha söyleyen Gülben Ergen, ikinci kez fenalaşınca hemen ambulansa alındı. Ünlü sanatçı, ikinci müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçının ekibi de hastaneye geldi. Gülben Ergen'in testlerinin yapıldığı öğrenildi.

TFF 3. Lig 2. Grupta Şampiyon olan Düzcespor'un kutlamalarında sahne alan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği esnada elbisesine takılarak düşüp, bayıldı. Ambulansa alınan Ergen, tedavisinin ardından tekrar sahneye çıktı. Tansiyonu düşen Gülben Ergen, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ünlü sanatçı Gülben Ergen'in durumu ile ilgili bilgi veren Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Geçmiş olsun diliyorum. Önce olay yerinde küçük bir sıkıntı yaşamış tansiyonu ile alakalı. Ambulans ile buraya naklettiler. Şu anda genel durumu iyi. Gayet sağlıklı. Valimiz de ziyaret etti. Arkadaşlar gerekli müdahaleyi yapmaya devam ediyorlar. İnşallah birazdan taburcu olacak" dedi.

"SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"
Düzcespor'un Başkanvekili Ercan Seçkin ise, "Gülben hanım talihsiz bir rahatsızlık yaşadı. Sahnede daha önce elbisesine takılıp düşmüştü. Bir müdahale yapıldı kendisine, sonrasında tekrar sahneye çıktı. Düzce halkını güzelce eğlendiriyordu. Fakat sonrasında tansiyon problemi yaşadı. Hastaneye geldi gerekli müdahaleleri yapıldı. Şu anda hastanede tedavi edildi. İstanbul'a doğru yola çıktı. Endişe edilecek bir şey yok. Kendisinin durumu iyi. Bilinci yerinde, konuşmaları da iyi. Valimiz de geçmiş olsun dileklerini iletti. Merak edenlere, sevenlerine de buradan bildirmek isterim. 'Konser yarım kaldı' demeyelim. Sağlık her şeyden önemli. Düzce halkı bunu olgunluk ile karşılayıp kendisini 'Gülben Ergen' sloganları ile uğurladı" ifadelerini kullandı.

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