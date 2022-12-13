Giriş Tarihi: 13.12.2022 14:45
Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
14:53
Ebru Gündeş fotoğrafçısının kurbanı oldu! Gıdıyı yok edeceğim derken,,, Sosyal medyanın diline fena düştü!
Eski eşi Reza Zarrab'ın kendisini Hadise ile aldattığını öğrenince soluğu mahkemede alan Ebru Gündeş boşanmıştı. Son olarak Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan Ebru Gündeş'in mutluluğu yarım kalmıştı. Evlenecekleri konuşulan çift kısa bir süre önce ayrılmıştı. Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Ebru Gündeş bu kez fotoğrafçısının kurbanı oldu. Ebru Gündeş'in sahnesinden paylaşılan karelere photoshop yapalım derken şarkıcıyı sosyal medyanın diline düşürdüler. İşte photoshop kurbanı Ebru Gündeş'in alay konusu olan paylaşımı...