Ebru Gündeş fotoğrafçısının kurbanı oldu! Gıdıyı yok edeceğim derken,,, Sosyal medyanın diline fena düştü!

Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberi geçen yıl gündeme bomba gibi düşmüştü. Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Ebru Gündeş bunun üzerine eşinden boşanmıştı.