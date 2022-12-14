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Haberler Galeri Sosyal medyanın diline fena düştü! Ebru Gündeş fotoğrafçısının kurbanı oldu! Gıdıyı yok edeceğim derken,,,
Giriş Tarihi: 14.12.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 11:25

Sosyal medyanın diline fena düştü! Ebru Gündeş fotoğrafçısının kurbanı oldu! Gıdıyı yok edeceğim derken,,,

Eski eşi Reza Zarrab'ın kendisini Hadise ile aldattığını öğrenince soluğu mahkemede alan Ebru Gündeş boşanmıştı. Son olarak Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan Ebru Gündeş'in mutluluğu yarım kalmıştı. Evlenecekleri konuşulan çift kısa bir süre önce ayrılmıştı. Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Ebru Gündeş bu kez fotoğrafçısının kurbanı oldu. Ebru Gündeş'in sahnesinden paylaşılan karelere photoshop yapalım derken şarkıcıyı sosyal medyanın diline düşürdüler. İşte photoshop kurbanı Ebru Gündeş'in alay konusu olan paylaşımı...

Sosyal medyanın diline fena düştü! Ebru Gündeş fotoğrafçısının kurbanı oldu! Gıdıyı yok edeceğim derken,,,

Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberi geçen yıl gündeme bomba gibi düşmüştü. Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Ebru Gündeş bunun üzerine eşinden boşanmıştı.

Sosyal medyanın diline fena düştü! Ebru Gündeş fotoğrafçısının kurbanı oldu! Gıdıyı yok edeceğim derken,,,

Son olarak Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan Ebru Gündeş'in mutluluğu yarım kalmıştı. Evlenecekleri konuşulan çift kısa bir süre önce ayrılmıştı.

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Sosyal medyanın diline fena düştü! Ebru Gündeş fotoğrafçısının kurbanı oldu! Gıdıyı yok edeceğim derken,,,

Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Ebru Gündeş bu kez fotoğrafçısının kurbanı oldu.

Sosyal medyanın diline fena düştü! Ebru Gündeş fotoğrafçısının kurbanı oldu! Gıdıyı yok edeceğim derken,,,

Ebru Gündeş'in sahnesinden paylaşılan karelere photoshop yapalım derken şarkıcıyı sosyal medyanın diline düşürdüler. İşte photoshop kurbanı Ebru Gündeş'in alay konusu olan paylaşımı...

Sosyal medyanın diline fena düştü! Ebru Gündeş fotoğrafçısının kurbanı oldu! Gıdıyı yok edeceğim derken,,,

Gıdıyı yok edeceğim diye, kol, omuz ve boyun anlamsız bir hale gelmiş. Boyun ve çene bölümünde fotoğrafta netlik kaybolmuş.

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