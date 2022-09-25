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Haberler Galeri Rassan Khoshnaw'dan Ebru Gündeş'e milyon dolarlık evlenme teklifi! Özel uçak, saray yavrusu bir ev...
Giriş Tarihi: 25.09.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 11:28

Rassan Khoshnaw'dan Ebru Gündeş'e milyon dolarlık evlenme teklifi! Özel uçak, saray yavrusu bir ev...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile mayıs ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. İnşaat, mobilya ve pazarlama şirketleri olan 28 yaşındaki Rassan Khoshnaw, sevgilisi Ebru Gündeş'e evlenme teklifi etti. Dubai'deki meşhur 'Burj El Arab Oteli'nin en üst 3 katındaki kral dairesinin terasındaki teklif için Khosnaw 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzük dahil 2 milyon dolar harcadı. Dubai'ye özel helikopterle getirilen dünyaca ünlü İtalyan bir piyanistin melodileri eşliğindeki teklife Ebru Gündeş "Evet" dedi. İşte detaylar...

Rassan Khoshnaw’dan Ebru Gündeş’e milyon dolarlık evlenme teklifi! Özel uçak, saray yavrusu bir ev...

İnşaat, mobilya ve pazarlama şirketleri olan Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw (28) şubat ayında Ebru Gündeş'i (48) yakın markaja almıştı. Aralarındaki 20 yaşa rağmen Khoshnaw'ın şarkıcıya abayı yaktığı söyleniyordu.

Rassan Khoshnaw’dan Ebru Gündeş’e milyon dolarlık evlenme teklifi! Özel uçak, saray yavrusu bir ev...

Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmıyor, hep en ön sıradan izliyordu. Çabaları mayısta sonuç vermiş, ikili yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Rassan Khoshnaw’dan Ebru Gündeş’e milyon dolarlık evlenme teklifi! Özel uçak, saray yavrusu bir ev...

Büyük bir servetin sahibi olduğu bilinen Rassan Khoshnaw, Dubai'nin ünlü Burj El Arab binasındaki otelin son üç katında bulunan, geceliği 25 bin dolar olan kral dairesini kiraladı.

Rassan Khoshnaw’dan Ebru Gündeş’e milyon dolarlık evlenme teklifi! Özel uçak, saray yavrusu bir ev...

MUTLULUK GÖZYAŞLARI İÇİNDE KABUL ETTİ
İtalya'dan davet ettiği dünyaca ünlü kadın piyanisti helikopterle yemek yiyecekleri terasa getirtti.

Ve 1.8 milyon dolarlık tektaşı çıkararak "Benimle evlenir misin?" dedi. Ebru Gündeş de mutluluk gözyaşları içinde bu teklifi kabul etti.

Rassan Khoshnaw’dan Ebru Gündeş’e milyon dolarlık evlenme teklifi! Özel uçak, saray yavrusu bir ev...

Bir süredir sık sık Dubai'ye gidip gelen Ebru Gündeş evlenince tamamen buraya yerleşecek.

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