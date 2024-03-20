Giriş Tarihi: 20.03.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
18:30
Ebru Gündeş’in hamile olduğu iddia edilmişti! Ebru Gündeş’ten iddialara imalı yanıt!
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Osman Özdemir ile aşk yaşamaya başladı. Ebru Gündeş, Murat Osman Özdemir ile geçtiğimiz günlerde evlendi. Ünlü şarkıcının sürpriz bir kararla evlenmesi hamilelik iddialarını da beraberinde getirdi. Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğu iddialarına dün ünlü şarkıcıdan imalı bir paylaşımla yanıt geldi. İşte Ebru Gündeş'in sosyal medyada yaptığı o paylaşımın detayları!