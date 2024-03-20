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Haberler Galeri Ebru Gündeş’in hamile olduğu iddia edilmişti! Ebru Gündeş’ten iddialara imalı yanıt!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 18:30

Ebru Gündeş’in hamile olduğu iddia edilmişti! Ebru Gündeş’ten iddialara imalı yanıt!

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Osman Özdemir ile aşk yaşamaya başladı. Ebru Gündeş, Murat Osman Özdemir ile geçtiğimiz günlerde evlendi. Ünlü şarkıcının sürpriz bir kararla evlenmesi hamilelik iddialarını da beraberinde getirdi. Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğu iddialarına dün ünlü şarkıcıdan imalı bir paylaşımla yanıt geldi. İşte Ebru Gündeş'in sosyal medyada yaptığı o paylaşımın detayları!

Ebru Gündeş’in hamile olduğu iddia edilmişti! Ebru Gündeş’ten iddialara imalı yanıt!

Başından üç evlilik geçen Ebru Gündeş, 2023'ün Aralık ayında 37 yaşındaki Murat Özdemir ile yeni bir ilişki yaşadığı iddia edildi. Bu birliktelik büyük yankı uyandırırken Ebru Gündeş ve sevgilisi Murat Osman Özdemir'in 12 yaş farkı da gündeme geldi.

Ebru Gündeş’in hamile olduğu iddia edilmişti! Ebru Gündeş’ten iddialara imalı yanıt!

SÜRPRİZ KARARLA DUBİA'DE EVLENDİ

Magazin gündeminde bu tarz haberler yer alırken çift, sürpriz bir şekilde Dubai'de evlendi. Düğünden kareler de magazin gündeminde ses getirdi.

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Ebru Gündeş’in hamile olduğu iddia edilmişti! Ebru Gündeş’ten iddialara imalı yanıt!

HAMİLELİK İDDİALARI!

Ünlü şarkıcının sürpriz bir kararla evlenmesi hamilelik iddialarını da beraberinde getirdi.

Ebru Gündeş’in hamile olduğu iddia edilmişti! Ebru Gündeş’ten iddialara imalı yanıt!

GÜNDEŞ'TEN HAMİLELİK İDDİALARINA DOLAYLI YANIT!

Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğu iddialarına dün ünlü şarkıcıdan imalı bir paylaşımla yanıt geldi.

Ebru Gündeş’in hamile olduğu iddia edilmişti! Ebru Gündeş’ten iddialara imalı yanıt!

KONSER TAKVİMİ YOĞUN

4,5 aylık hamile olan ünlü şarkıcının haziran- temmuz arasında doğum yapması beklenirken Gündeş tarafından yayımlanan konser takvimine göre bu aylar oldukça yoğun geçecek.

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